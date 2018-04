Von Simone Tschol

Ehenbichl – Die Kündigung dreier Fachärzte der Kinderheilkunde und Jugendmedizin am BKH Reutte (die TT berichtete) habe „mit einer persönlichen, privaten und beruflichen Neuorientierung und Weiterentwicklung“ zu tun. Alle drei würden nach Deutschland in Ordinationen zurückkehren, lässt der Verwaltungsdirektor des Bezirkskrankenhauses, Dietmar Baron, wissen. Damit verbleiben nur noch der Abteilungsleiter und ein Facharzt in Teilzeit in der Abteilung. Ein Oberarzt wird für gelegentliche Wochenenddienste als Honorararzt zur Verfügung stehen.

„Die ganzheitliche, zeit- und wohnortnahe Versorgung der Kinder kann die Abteilung bis auf Weiteres nicht mehr stemmen“, findet Baron klare Worte. Ab Juni herrscht eingeschränkter Betrieb. Ambulante Untersuchungen sind nur noch mit Überweisung durch den Hausarzt möglich. Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen und Impfungen fallen gänzlich aus dem Leistungsspektrum.

Baron hofft, dass es sich hierbei nur um eine vorübergehende Maßnahme handelt. „Wer mich kennt, der weiß, dass die Kinderabteilung immer mein Herzblut war und auch noch ist. Wir werden alles daran setzen, die Stellen nachzubesetzen. Aber ich kann derzeit nicht sagen, ob es in einem Monat oder einem Jahr so weit ist. Wenn drei Ärzte in Reutte wegfallen, dann ist das, wie wenn in Innsbruck von 70 Ärzten 40 gehen.“

Die Suche nach neuen Ärzten laufe daher auf Hochtouren. Baron: „Der Abteilungsleiter sucht selbst weiter Fachärzte, er nützt all seine persönlichen Verbindungen bis hin zum Orchester der Kinderärztinnen und -ärzte, in dem er selbst mitspielt. Und natürlich wird er dabei sowohl von der Verwaltung als auch von der Ärztlichen Direktion unterstützt.“ Neben Stellenausschreibungen wird auch mit Headhuntern nach Personal gesucht – sowohl mit der Möglichkeit von Vertretungen als auch für Festanstellungen.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es bereits. „Ab August werden wir Verstärkung durch eine aus den Zwischentoren stammende Kollegin erhalten, welche zumindest in Teilzeitbeschäftigung als Fachärztin an der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin arbeiten wird“, freut sich Baron.

Auch im Bereich der Jungärzte mussten Abgänge hingenommen werden. Baron: „Das hat mit Karenz zu tun. Medizin wird weiblich. Dieser Verlust ist für den Arbeitsalltag zwar ebenfalls belastend, aber wir freuen uns über deren Nachwuchs. Hier konnte bereits mit Ausbildungsärztinnen eine Nachbesetzung gefunden werden.“ Die anderen Lücken zu füllen, werde schwierig: „In allen Kinderabteilungen – in Tirol wie auch in Deutschland – herrscht erheblicher Fachärztemangel. Viele Krankenhäuser müssen bereits in der Besetzung, die wir jetzt haben, arbeiten. Dass Reutte die letzten Jahre davon verschont geblieben ist, war ein Glücksfall.“