Theoretisches und praktisches Wissen musste vergangenen Samstag der Feuerwehrnachwuchs beim alljährlichen Wissenstest des Bezirksverbands unter Beweis stellen. 135 Mitglieder, 17 Mädchen und 118 Burschen aus 16 Ortsgruppen, stellten sich dieser Herausforderung. Ihr Ziel war es dabei, die Leistungen zur Erreichung des Wissenstest-Abzeichens in Bronze, Silber und Gold zu erbringen. In der Naturpark-Mittelschule (NPS) Fließ mussten die Themengebiete Fachtheorie, wasserführende Armaturen, Dienstgrade, Organisation, Funktechnik, Knoten- und Gerätekunde, Einsatztaktik, Planspiel, Einsatzfahrzeuge, Formalexerzieren sowie Erste Hilfe absolviert werden. „Der Test gilt als Erfolgskontrolle über das Wissen, welches in vielen Schulungsabenden den Jugendlichen von ihren Betreuern vermittelt wurde. Heuer konnte die weiße Fahne gehisst werden", freute sich der neue Bezirksjugendbetreuer der Feuerwehr, Johann Strolz. 54 Abzeichen in Gold, 22 in Silber und 59 in Bronze gab es für die Mädchen und Burschen. Der Abschlussfeier wohnten BM Hans Peter Bock, Bezirkskommandant Hermann Wolf, Bezirksinspektor Thomas Greuter sowie aktive und ehemalige Feuerwehrfunktionäre bei. (za)