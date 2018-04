Von Catharina Oblasser

Kals a. Gr. — Kinder von einem bis 14 Jahren werden in Kals unter einem Dach groß: Das ermöglicht das Bildungszentrum, eine Schulform, die es in Tirol sonst nirgends gibt. Im großzügig dimensionierten und modern eingerichteten Gebäude mit dem Schriftzug „Bergdorfschule" wird gespielt, gelernt und geübt.

Das Besondere daran: Volksschule und Neue Mittelschule bilden in Kals — anders als überall sonst — eine Einheit. „Es gibt nur eine Schulleitung und nur eine Verwaltung für beides", erklärt Direktorin Michaela Troger. Zurzeit hat das Bildungszentrum Kals 24 Volksschulkinder in zwei Klassen und 46 Mittelschüler in vier Klassen. Dazu kommt noch der Kindergarten mit 13 Sprösslingen zwischen drei und sechs Jahren und die Spielgruppe, die die Kleinen ab dem Alter von einem Jahr besuchen können. Nachmittags- und Sommerbetreuung wird ebenso im Bildungszentrum angeboten, es gibt eine große Schulküche. Und auch die Kalser Bücherei ist in das Gebäude integriert.

Für Doppel-Direktorin Michaela Troger hat das Modell zahlreiche Vorteile: „Die Übergänge von einer Stufe zur anderen sind fließend. Alle kennen einander schon", erklärt die 33-Jährige. So spielen Volksschüler und Kindergartler in der Freiarbeitsstunde gemeinsam an der Kletterwand. Volks- und Mittelschüler setzen sich zusammen an einen Tisch, um zu lernen. Wer sich schwertut, kann größere Kinder oder die Betreuungslehrerinnen um Rat fragen. „Es hat auch Vorteile für sehr gute Schüler. Die können bei den Größeren mitmachen und ihr Können erweitern", meint Troger. „In den Freiarbeitsstunden verschwimmen die Alters- und Schulstufen."

Nicht nur die Kinder, auch die 13 Lehrkräfte sind ein einheitliches Team — weil sie sowohl die Volksschüler als auch die Mittelschüler betreuen. „Jedes Kind hat jede Lehrkraft schon mindestens einmal im Unterricht gehabt. Das ist ein Riesenvorteil." Dabei hilft die Bildung von Clustern. Darin sind Kindergartenkinder mit Volksschülern und Volksschüler mit Mittelschülern gruppenweise zusammengefasst.

Fachlich setzt das Bildungszentrum Kals auf Musik und Bergsport. Es gibt eine Blasmusikklasse, die mit der Landesmusikschule und der Musikkapelle Kals zusammenarbeitet. Die Kooperation mit den Kalser Bergführern ermöglicht den Größeren, Grundkenntnisse im Klettern und Bergsteigen zu erwerben. Die Viertklassler der NMS erwartet zum Schulabschluss ein besonderes Zuckerl, sagt Troger. „Wer will, kann mit den Bergführern eine Glocknerbesteigung machen."

Zur Vorbildwirkung des Kalser Konzepts sagt Bildungslandesrätin Beate Palfrader: „Falls die Voraussetzungen gegeben wären, ist Ähnliches nicht nur im ländlichen Raum denkbar", so Palfrader. „Im Hinblick auf die Bildungsreform, in deren Rahmen auch vorgesehen ist, dass Cluster mit mehreren Schulen (auch unterschiedlicher Schultypen) gebildet werden können, kann das Kalser Modell sogar als eine Art Vorstufe angesehen werden."