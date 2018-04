Im Rahmen des Jubiläumskonzertes der Musikkapelle Matrei wurde Hansl Klaunzer zum Ehrenkapellmeister ernannt. Nach der Begrüßung durch den Obmann und den ersten Stücken wurde der Konzertmarsch „Tirol und die Blasmusik" angekündigt, den Hansl Klaunzer komponiert hatte. Dieser dirigierte das Stück selbst.

Obmann Werner Raneburger ergriff daraufhin erneut das Wort und hob in seiner Rede die mehr als 40-jährige Mitgliedschaft Klaunzers bei der Musikkapelle, in der er 14 Jahre lang als Kapellmeister tätig war, sowie das große Engagement in der Fortbildung der Jungmusikanten, die Arbeit in Bläsergruppen und seine vielen Musikkompositionen, etwa die beiden Opern „Gruß an Schloss Weißenstein" und „Mut zur Freiheit", lobend hervor. Bereits Ende des Vorjahres hatte die Vollversammlung der Musikkapelle Matrei einstimmig beschlossen, Hansl Klaunzer zum Ehrenkapellmeister zu ernennen. Im Beisein von Andreas Berger, Obmann des Musikbezirks Iseltal und Obmannstellvertreter des Tiroler Landesblasmusikverbands, und BM Andreas Köll überreichte Raneburger dem sichtlich überraschten Hansl Klaunzer die Ehrenurkunde.

Der Geehrte kündigte an, beim 66. Iseltaler Bezirksmusikfest eine der Musikkapelle Matrei und dem Musikbezirk Iseltal gewidmete Komposition zu präsentieren. (TT)