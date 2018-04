Seit 25 Jahren begleitet der Verein Rainbows in Tirol Kinder und Jugendliche, die von Trennung oder Scheidung der Eltern oder vom Tod eines nahen Angehörigen betroffen sind. Gruppen werden an zehn Standorten des Bundeslandes angeboten. Der Sitz des Vereins befindet sich in Innsbruck.

„Seit 20 Jahren gibt es das Angebot auch in Lienz", erzählt Landesleiterin Barbara Baumgartner bei ihrem Osttirol-Besuch. „Pro Jahr werden hier 15 bis 20 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 17 Jahren nach Scheidung und Trennung der Eltern sowie rund fünf nach einem Trauerfall betreut." Die Begleitung erfolgt durch vier Mitarbeiterinnen.

Nun wolle man aber in Osttirol eine fixe Struktur schaffen, sprich ein Büro einrichten. „Lienz ist sehr abgelegen, wir brauchen jemanden vor Ort", erklärt Barbara Baumgartner. Ein Ansprechpartner in Form eines Regionalkoordinators soll dann zumindest stundenweise für alle Beratungstätigkeiten persönlich zur Verfügung stehen. (func)