Von Wolfgang Otter

Söll, Kufstein – Der Ärger bei den Bergwächtern ist groß. Immer öfter stoßen sie auf die Überbleibsel von Zeitgenossen, denen die Umwelt scheinbar komplett egal ist. „Wir finden immer mehr wilde Müllablagerungen“, berichtet Zvonko Karadakic. Er ist Chef der 112 Bergwächterinnen und Bergwächter im Bezirk Kufstein. Entlang von beliebten Fahrradstrecken „wie am Angerberg“, so Karadakic, finde sich Verpackungsmaterial von Müsli- oder Energieriegeln oder achtlos von den Sportlern weggeworfene Trinkflaschen. Entlang der Bundesstraße, wie am Kufsteiner Wald, stößt man sogar auf ganze Müllsäcke, Matratzen oder Kühlschränke im Forst. Für die Bergwächter bedeutet dies viel Arbeit und für die Allgemeinheit Kosten, falls der Verursacher nicht ausgeforscht wird.

Einem Verursacher eines solchen Müllfrevels könnte jetzt eine saftige Rechnung samt einer Anzeige seitens der Bezirkshauptmannschaft Kufstein blühen. Unterhalb der so genannten „Hohen Brücke“ an der Eibergstraße wurde ein großer Müllhaufen gefunden. Dies, so Erwin Obermaier, Leiter des Baubezirksamtes (BBA) Kufstein, geschehe zwar immer wieder, „aber so viel, das ist außergewöhnlich“, ärgert er sich. Ausgangspunkt der illegalen Müllentsorgung ist der Parkplatz an der Eibergstraße und der liegt im Zuständigkeitsbereich des BBA, das nun mit einer Videoüberwachung reagieren will.

Der Müllsünder hat bei seiner Nacht-und-Nebel-Aktion aber übersehen, dass er persönliche Unterlagen mitentsorgte. Damit sind Adresse und Name bekannt. „Wir werden ihm eine gesalzene Rechnung für die Entsorgung schicken“, verspricht der Söller Bürgermeister Alois Horngacher. „Es ist nicht einzusehen, dass die Gemeinde dafür bezahlt“, stellt der Dorfchef klar. Außerdem habe man die betreffende Person bei der BH angezeigt.

Dass Umweltsünder oft ihre Visitenkarte gleich mit zurücklassen, ist laut Anita Hofer, Leiterin der Umweltabteilung der Bezirkshauptmannschaft Kufstein, keine Seltenheit. Oft handle es sich um Hinterlassenschaften aus Umzügen, die im Wald oder im Graben landen. Und dabei werden persönliche Dinge übersehen. In den vergangenen drei bis vier Jahren registriert auch Hofer eine Zunahme bei den Anzeigen. 30 bis 40 Verfahren werden derzeit von der BH jährlich geführt. Wer erwischt wird, kann tief in die Tasche greifen: Die Mindeststrafe liegt bei 450 Euro.

Am Samstag werden die Söller Bergwächter in den Graben bei der Hohen Brücke klettern und den Müll entsorgen. Auch wenn sich die Ehrenamtlichen der Körperschaft dem Schutz der Natur verschrieben haben, „kann es nicht sein, dass wir die Müllabfuhr Tirols sind“, sagt Bezirksleiter Karadakic. Er ortet bereits ein Nachwuchsproblem durch diesen Umstand. Derzeit gibt es acht Anwärterinnen bzw. Anwärter, die demnächst die Prüfung ablegen. Vier Personen haben die Ausbildung begonnen. Das sei aber viel zu wenig. Daher ist der rührige Bezirksleiter immer auf der Suche nach Anwärtern. „Wer Interesse an der Natur und am Umweltschutz hat, ist gerne willkommen“, sagt Karadakic. (E-Mail-Adresse bl.ku@tbw.gv.at). Der Nachwuchs ist die eine Sache, die Unterstützung der Gemeinden die andere. So sponsert derzeit Wörgl die Bergwächter mit keinem einzigen Cent.