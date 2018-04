Rom – Ein anonymer Spieler hat in Italien mit einem Lottoschein im Wert von zwei Euro einen Super-Jackpot von 130,2 Millionen geknackt. Die Identität der Gewinner wird grundsätzlich nicht veröffentlicht, das Glückslos wurde jedenfalls in einer Trafik in der sizilianischen Stadt Caltanissetta gekauft, berichteten Medien am Mittwoch.

Bei dem Gewinn handelt es sich um den fünfthöchsten Jackpot in der 20-jährigen Geschichte des „Superenalotto“, einem beliebten Glücksspiel, bei dem man wie beim österreichischen Lotto die sechs richtige Zahlen tippen muss. In der italienischen Variante sind es aber 90 mögliche Zahlen für den Sechser. Seit August hatte niemand mehr den Jackpot geknackt

Ein Rekord-Jackpot von 178 Millionen Euro war im Oktober 2010 geknackt worden. Das Glücksspiel mit extrem niedrigen Gewinnchancen – eins zu 623 Millionen – ist in Italien besonders populär. Von dem Superjackpot profitiert auch der italienische Staat. 15,6 Millionen Euro des Gewinns wandern in Form von Steuern in die Staatskasse. (APA)