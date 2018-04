Die 16-jährige Tuxer-Kuh „Arnika" aus Fließ durfte sich kürzlich über ein „Ehrendiplom" freuen. Es handelt sich dabei um eine der höchsten Auszeichnungen für hervorragende züchterische Arbeit, nachhaltiges, bäuerliches Wirtschaften und eine perfekte Tierbetreuung, die an den Zuchtbetrieb von Angelika Schlatter ging. Die Kuh stammt aus eigener Nachzucht und ist am 15. Oktober 2001 geboren. Sie befindet sich nach wie vor in bester Kondition und Fitness. (TT)