„Zeichne dein eigenes Fantasie-Rad!" hieß es wieder beim „Crazy-Bike-Malwettbewerb". Diesem Ruf von Klimabündnis und Land Tirol folgten tirolweit über 1400 Volksschüler. Der Landessieg ging an Maria Hofer aus Mayr­hofen. Aber auch drei Kinder aus den Volksschulen Bach und Schattwald konnten die Jury durch ihre Kreativität überzeugen. Die Preisverleihung fand am Dienstag in der Volksschule Bach statt. Bezirkssieger wurde Joel Walch aus Bach. Er erhielt zu seiner großen Freude einen Gutschein von einem Sportgeschäft im Wert von 250 Euro. Gutscheine im Wert von 100 und 50 Euro gingen an den Zweitplatzierten Adam Gabric, ebenfalls aus Bach, und die Dritte Klara Lutz aus der Volksschule Schattwald. „Das Fahrrad ist ein zukunftsweisendes, sauberes und günstiges Verkehrsmittel", kommentiert Martina Abraham vom Klimabündnis. (TT)