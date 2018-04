Innsbruck – Im 13. Jahr als „StadtführerINNen“ sind Angelika Schafferer und Renate Ursprunger schon fast eine eingesessene Innsbrucker Ins­titution, wenn es um ungewöhnliche Themenführungen für Einheimische geht. Auch das heurige Jahresprogramm, das acht Termine umfasst, lädt wieder dazu ein, Innsbruck einmal aus unbekannten Blickwinkeln zu erleben.

Ein Markenzeichen der beiden Innsbruck-Expertinnen sind die „Hand und Fuß“-Führungen zu kleinen Handwerksbetrieben. „Es wird immer schwieriger, solche Handwerker zu finden, viele führen den Betrieb nicht weiter“, bedauert Schafferer. Dennoch gelang es auch heuer, zwei neue Unternehmen für einen Blick hinter die Kulissen zu gewinnen. Eines davon ist die Seidenweberei „Brokat“ in der Brixner Straße – Geschäft und Produktionsstätte in einem: Seit Oktober führt Mo­ham­mad Jabr, der aus Syrien flüchten musste, dort eine alte Familientradition weiter: Auf einem eindrucksvollen mechanischen Webstuhl – aus Damaskus eingeflogen – verarbeitet er chinesische Rohseide zu feinen, kunstvollen Stoffen. Der Webstuhl (Baujahr 1805) funktioniert über ein von Joseph-Marie Jacquard entwickeltes Lochkartensystem: Auf jeder Karte ist ein anderes altes Muster „gespeichert“ – traditionelle arabische, kurdische oder indische Motive, Blumen, „Liebesvögel“ und mehr. Bei dreifarbigen Stoffen sitzt der Meister sechs bis acht Stunden pro Meter am Webstuhl, siebenfarbige Muster – für Vorhänge oder Möbelbezüge – erfordern gar acht Stunden harter körperlicher Arbeit je halbem Meter.

Auch bei der Spenglerei Plössl, versteckt in einem Innenhof der Brunecker Straße, kommen teils noch alte Maschinen zum Einsatz, etwa zum Schneiden und Biegen von Blechen. Bei der Führung wird Klemens Plössl von Dachsanierungen und Dachrinnen, Gießkannen und Rohren erzählen – oder davon, wie es ist, sich „Mission: Impossible“-artig als Fassadenkletterer abzuseilen ...

Ganz neu im Programm sind die „Orte und Köpfe“-Führungen: In einer Schachtel haben Schafferer und Ursprunger allerlei kleine, (zunächst) rätselhafte Objekte vorbereitet, die auf verstorbene Innsbrucker Persönlichkeiten hinweisen. Besucher dürfen aus diesen auswählen und bestimmen so das Thema der Überraschungstour. Ein Spielzeugauto führt etwa auf die (Reifen-)Spuren von Rennpionier Otto Mathé, Zeichenfedern und Orgelpfeifen zu berühmten Künstlern und Musikern.

Die Führung „Seide verwoben, Metall gebogen“ startet morgen Freitag um 16 Uhr (Treffpunkt Bozner Platz), die erste „Orte und Köpfe“-Tour am Samstag um 15 Uhr bei der Annasäule. Info und Anmeldung zu allen Führungen unter 0699/18855421 oder www.diestadtfuehrerinnen.at. (md)