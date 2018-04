Von Benedikt Mair

Innsbruck – Mit schweren Vorwürfen hat Maximilian Ledochowski aufzuwarten. Der Internist, der in Innsbruck eine eigene Praxis betreibt, findet, dass die Krankentransporte und Einsätze des Tiroler Rettungsdienstes „schlecht organisiert“ seien und durch „hierarchische Starrheit“ ausgebremst würden. Einen Vorwurf, den sowohl der Rettungsdienst als auch die Leitstelle so nicht gelten lassen. „Alles, was wir tun, passiert im Sinne der Patienten“, sagt Fritz Eller, Pressesprecher der Rettungsdienst Tirol GmbH.

„Seit der Neuordnung der Krankentransporte und Rettungsdienste 2010 funktioniert kaum noch wast“, poltert Maximilian Ledochowski. So habe er in seiner Praxis etwa einen „allergischen Notfall“ gehabt, aber eine halbe Stunde auf einen Rettungswagen warten müssen. Und anstatt den Patienten, wie von ihm empfohlen, gleich in die Klinik zu bringen, hätten die Sanitäter erst noch eine Checkliste abarbeiten müssen, sagt Ledochowski. „Der Hausverstand wird völlig ausgeschaltet.“

Fritz Eller weist diese Kritik aufs Schärfste zurück: „Es gibt Checklisten und Ablaufpläne, die wir einhalten. Und das ist gut so. Zum Glück laden wir Verletzte nicht mehr wie vor 50 Jahren einfach auf und fahren sie dann so schnell wie möglich ins Krankenhaus.“ Der Patient werde von den Rettungssanitätern versorgt, stabilisiert, der Zustand eingeschätzt, damit die wartenden Ärzte vorab informiert sind. Und die Checklisten würden ständig weiterentwickelt und an internationale Standards angepasst, betont der Pressesprecher: „Die Ablaufpläne werden ja nicht von irgendjemandem erstellt, sondern von Expertengremien, an denen auch Mediziner beteiligt sind.“

Die Mitarbeiter der Tiroler Rettungsdienste – zusammengesetzt aus Rotem Kreuz, Samariterbund, Maltesern, Johannitern und dem Österreichischen Rettungsdienst – absolvieren rund 350.000 Ausfahrten pro Jahr. Aus dem letzten veröffentlichten Jahresbericht des Rettungsdienstes geht hervor, dass im Jahr 2016 insgesamt 198 Beschwerden über Einsätze schriftlich oder telefonisch eingegangen sind. Die meisten, 90, wegen der Wartezeiten beim Krankentransport.

Und eben diese Organisation der Krankentransporte stößt Ledochowski auch sauer auf: „Trotz Voranmeldung schaffen sie es nicht, einen Patienten pünktlich in die Praxis zu bringen oder abzuholen. Es kommt vor, dass man bis zu anderthalb Stunden wartet.“

Ja, es könne vorkommen, dass Patienten warten müssen, sagt Bernd Noggler, Geschäftsführer der Leitstelle Tirol, welche diese Fahrten koordiniert. „Wir sind aber kein Taxiunternehmen, wo alle Kunden gleich wichtig sind. Es gibt bei den Einsätzen verschiedene Prioritäten. Kritische Transporte, zum Beispiel wenn jemand zur Dialyse oder Chemotherapie muss, werden bevorzugt.“ Je nach Verfügbarkeit der Transportmittel würden die Einsätze dann beschickt. Und auch dichter Verkehr oder Staus würden dazu führen, dass es zu Verspätungen kommt. Noggler: „So was lässt sich eben nicht vermeiden. Was wir schon versuchen, ist, sofern es die Zeit zulässt, jene, die warten müssen, darüber zu informieren.“

Von der Qualität der Tiroler Rettungsdienste ist auch Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg überzeugt: „Die Einsatzkräfte erreichen in Tirol in 90 Prozent der Fälle den Notfall innerhalb von 15 Minuten. Organisatorische Maßnahmen, die vor, während und nach dem Notfalltransport getroffen werden, dienen einer bestmöglichen Versorgung der Patienten.“