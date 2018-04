Baden – Ein 13-Jähriger aus dem Bezirk Baden, der etwa drei Wochen lang als abgängig gegolten hat, ist wieder zuhause. Vergangene Woche war um Hinweise auf den Buben gebeten worden, der die elterliche Wohnung am 23. März verlassen hatte. Der Jugendliche sei mittlerweile wieder wohlbehalten an seiner Wohnadresse, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mit. (APA)