Kufstein – Trauer und Betroffenheit am Krankenhaus Kufstein und bei vielen Menschen im Bezirk: Der beliebte und hochgeschätzte Primar Helmut Breitfuß ist vollkommen unerwartet am Montag im 62. Lebensjahr verstorben.

Breitfuß wurde 1956 in Salzburg geboren und begann nach der Pflichtschulzeit und der Matura sein Medizinstudium in Graz, wo er 1983 promovierte. Der Berufs- und Ausbildungsweg führte ihn über Graz, Kalwang, Tamsweg und die Universitätsklinik Bergmannsheil in Bochum sowie die Universitätsklinik in Salzburg 1999 nach Kufstein, wo er zum Abteilungsleiter für Unfallchirurgie ernannt wurde. In seiner Zeit als Primar gelang es Breitfuß, das gesamte Spektrum dieses Faches auf modernstem Standard am Bezirkskrankenhaus Kufstein zu etablieren und die Abteilung weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt zu machen. Unter seiner Leitung wurden auch zahlreiche Fachärzte ausgebildet. Er nahm seine Lehrtätigkeit für Ärzte für Allgemeinmedizin sehr ernst und arbeitete unermüdlich zum Wohle seiner Patienten. Außerdem engagierte er sich für Menschen in Not.

„Wir trauern um einen ganz besonderen Menschen, der maßgeblich die Entwicklung unseres Krankenhauses geprägt hat. Wir verlieren eine engagierte Führungskraft und einen ausgezeichneten Arzt, dem seine tägliche Arbeit eine Berufung war. Seine Fachkompetenz, aber vor allem seine große Menschlichkeit, Empathie und Hilfsbereitschaft zeichneten ihn aus“, heißt es seitens der Krankenhausführung.

Das Begräbnis findet heute Freitag um 14 Uhr am Stadtfriedhof in Kufstein statt. (TT)