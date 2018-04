Von Alexandra Plank

Innsbruck — Trude Wurm ist 79 Jahre alt, dennoch wird sie wohl im Herbst eine Reise an den Königssee nach Bayern antreten. Im September wäre Österreichs einziger weiblicher Weltstar, wie Romy Schneider bezeichnet wird, 80 Jahre alt geworden. Drei Jahre lang, von 1951 bis 1954, besuchte die gebürtige Salzburgerin Trude Wurm mit Romy, die damals noch nach dem Vater Rosemarie Magdalena Albach hieß, das Mädcheninternat auf Schloss Goldenstein. Ehemalige Schülerinnen treffen sich noch heute zu Romys Geburtstag am 23. September am Königssee.

„Wir waren eine Zeitlang im gleichen Schlafsaal. Es gab nur ein Bett und einen kleinen Kasten. Gewaschen haben wir uns mit Wasser aus Krug und Schüssel, nur einmal alle drei Wochen konnten wir baden", so Wurm. Ebenfalls nur alle drei Wochen durften die Halbwüchsigen nach Hause. „Romy hat mir leid getan, ihre Mutter Magda hat sie in all den Jahren nur einmal besucht. Sie musste immer im Internat bleiben", ist die Bewunderin empört. Elternliebe habe das Mädchen nie erfahren. „Als Romy das Internat verlassen hat, hat sie ihr Vater abgeholt. Er war ein Lebemann und hat sich schon früh von Magda Schneider getrennt."

Damals soll Wolf Albach-Retty seiner Tochter einen Zettel zugesteckt haben mit folgendem Spruch: „Steck deine Kindheit in die Tasche und lauf davon." Dieser ist mit vielen Kostümen und Briefen im Romy-Museum am Königssee zu sehen. In Berchtesgaden wurde die ehemalige Absolventin von Goldenstein, Romy, schon vier Wochen nach der Geburt bei ihren Großeltern untergebracht.

Trude Wurm könnte auch ein Museum aufmachen. Akribisch hat sie alle Filme, Bildbände, Artikel, ja selbst Zeitungsschnipsel über ihr Idol gesammelt. Ihr größter Schatz ist ein Brief Romys, die damals bereits ihr Filmdebüt gab, anlässlich der Hochzeit von Trude Wurm. In geschwungener Schrift steht dort zu lesen: „Ich freu mich sehr für dich. Ich wünsche Dir — Euch — von Herzen alles Liebe und Schöne. Mach's gut und sei ganz lieb gegrüßt von deiner Romy." Die Seniorin erinnert sich gerne an die gemeinsame Zeit: „Romy war lieb und von klein auf begabt. Sie hat im Internat Theater gespielt, jeder merkte, dass sie eine außerordentliche Begabung hat."

Den Film über ihr letztes Interview, das sie einem Stern-Journalisten in „Quiberon" gegeben hat, hat sie schon gesehen. „Am zweiten Tag war ich dort. Ich finde, dass Marie Bäumer die Gesten Romys sehr gut herüberbringt", sagt Wurm, die heuer „diamantene Hochzeit" mit ihrem Rudolf feiert. Wurm blättert durch einen Fotoband und stößt auf ein Bild von Alain Delon. „Der hätte mir auch gefallen", sagt sie verschmitzt. Tochter Sabine bringt ein Bild, das Trudes Mann Rudolf in jungen Jahren zeigt, der ein fescher Kampel war. Aber kein Delon, zum Glück. „Der Delon konnte nicht treu sein, sie hätte besser den Horst Buchholz genommen." Die wahre Tragödie von Romy sei der Tod ihres geliebten Sohnes David gewesen. „Da ist sie mitgestorben", sagt die vielfache Mutter und Großmutter mitfühlend. Tochter Sabine ist vom Romy-Virus ebenfalls infiziert. Sie hat das Grab der Ikone besucht. Es befindet sich auf einem kleinen Dorffriedhof in Boissy-sans-Avoir nahe von Paris. „Romy and David" steht dort schlicht. „Das Grab erkennt man sofort, dort sind immer noch Unmengen von Blumen", erzählt Sabine.