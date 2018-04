Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – „Gondelbahn mit Sicherheitslücken“ – unter diesem Titel berichtete gestern die Internetseite golem.de über die neue Patscherkofelbahn in Innsbruck. Zwei so genannte „White-Hat-Hacker“ hätten im März entdeckt, dass die Steuerungsanlage der Bahn via Internet einzusehen gewesen sei. Und zwar frei zugänglich im weltweiten Netz. Sogar Kommandos sollen unverschlüsselt gesendet worden sein, beschreibt golem.de. Auch die Steuerung der Notbremse der Anlage sei zu sehen gewesen, wird einer der beiden Hacker in diesem Bericht zitiert. Ein aktiver Zugriff durch die Hacker sei aber nicht erfolgt, weil man das einerseits nicht wolle, andererseits aber auch nicht dürfe, heißt es.

Der Geschäftsführer der Patscherkofelbahn, Martin Baltes, bestätigt auf TT-Anfrage, dass man „kurzfristig die Daten einsehen konnte“. Dies sei aber nicht eine Sache des Betreibers, sondern der Herstellerfirma, also der Firma Doppelmayr.

Dort wiederum kennt man den Bericht auf golem.de. Diesen wolle man nicht weiter kommentieren, auch weil in selbigem „Fehler“ festgestellt wurden. Was das Faktum selbst betrifft, so bestätigt aber Pressesprecher Ekkehard Assmann, dass es „unsererseits einen Fehler gegeben hat“. Demnach sei bei der Installation der Anlage ein Port offen geblieben. Dabei handle es sich aber um keinen Systemfehler. Mit Wissen um die dazugehörige IP-Adresse hätten so Steuerungsbilder der Anlage eingesehen werden können, sagt Assmann: „Zu keiner Zeit wäre es aber möglich gewesen, die Anlage zu manipulieren oder etwas zu ändern.“ Daher könne man auch nicht von einem Sicherheitsproblem sprechen.

Der Fehler sei noch am Tag des Bekanntwerdens (19. März) im Einklang mit dem Betreiber abgestellt worden. Das System habe trotz allem zu jedem Zeitpunkt funktioniert.

Dass die Patscherkofelbahn erst wieder in Betrieb gehen könne, wenn ein dementsprechendes Sicherheitskonzept vorliege, wie auf golem.de behauptet wird – das können weder Baltes noch Assmann so bestätigen.