Über 400 Jung- schützen und Jungmarketenderinnen von Kompanien aus Süd-, Ost- und Nordtirol haben sich beim 29. Landes-Jungschützenschießen in Lienz in Treffsicherheit gemessen. Der Schießstand im Schützenheim Lienz war der Austragungsort. Die Siegerehrung fand am Samstagnachmittag am Hauptplatz statt, wo alle Teilnehmer in Tracht Aufstellung nahmen.

Die Mannschaftswertung gewann das Bataillon Kufstein, gefolgt von den Bataillonen Osttiroler Oberland und Längenfeld. Zur Schützenkönigin konnte sich Jungmarketenderin Christina Lettenbichler vom Bataillon Kufstein krönen. Sie trägt diesen Titel nun ein Jahr lang bis zum nächsten Jungschützenschießen. (bcp)