Innsbruck – Bei Kaiserwetter marschierten gestern diverse Fahnenabordnungen und Trachtler zur Jesuitenkirche. Denn bevor es zur Landesversammlung des Tiroler Trachtenverbandes ging, zog der Tross mit Bischof Hermann Glettler zur Festmesse.

Nach der heiligen Messe folgte der landesübliche Empfang vor der Hofburg, ehe die 350 Teilnehmer den Politikern, Ehrengästen, Zuschauern und Fotografen stolz ihre Trachten präsentierten. Die Jugendgruppe „D’Nordkettler Rum“ eröffneten dann die Versammlung und erhielten für ihre Darbietung großen Applaus im Congress.

Dort standen dann auch Neuwahlen auf dem Programm. Der wiedergewählte Präsident LH Günther Platter sowie Landesobmann Oswald Gredler nahmen ihre Wahl dann auch an. Neu an der Seite des Landesobmannes sind Alexander Schatz sowie Martina Riedmüller als dessen Stellvertreter.

Die Generalversammlung wurde auch dafür genutzt, verdiente Mitglieder zu ehren. Drei Funktionärsnadeln in Silber und drei in Gold wurden überreicht. Das Leistungsabzeichen in Gold erhielt Patrick Plank vom TV Inntaler Thaur. Als große Ziele für die kommenden Monate gab man einerseits die Erscheinung des Trachtenbuches als Nachschlagewerk für alle Frauen- und Männertrachten und andererseits die Fortführung der Aktionen „Tirol trägt Tracht“ und „Brauch – Tanz“ aus. (TT)