Von Harald Angerer

Kitzbühel – Es sind gefällte Bäume, welche in Kitzbühel die Wogen hochgehen lassen. Im Stadtpark wurden eine Hängebuche und zwei Birken gefällt, die Reaktionen in den sozialen Medien haben nicht lange auf sich warten lassen. Die Bäume wurden aber aus gutem Grund entfernt, wie Stadtgärtner Ägidius Mettler betont. So wurden der markanten Hängebuche vor fünf Jahren von einem Vandalen schwere Schäden zugefügt. Die Rinde wurde dabei großflächig abgeschält. „Durch die Schäden wurden der Hängebuche noch zwei Jahre prognostiziert, dank meiner Pflege wurden fünf daraus. Im Vorjahr ist sie nun aber endgültig abgestorben. Eigentlich sollte sie schon im Herbst gefällt werden, aber nun spielen wieder Kinder in dem Bereich, daher musste der Baum aus Sicherheitsgründen entfernt werden“, schildert Mettler. Zudem wurden zwei Buchen umgeschnitten. „Hier wurden bei der Straßenverbreiterung die Wurzeln verletzt. Nun wird dort eine Hecke gepflanzt, da sind wieder die Wurzeln betroffen. Deshalb haben wir die Buchen gefällt“, erklärt Mettler. An dem Platz sollen zwei neue Bäume folgen.

Zudem wird auch der Gehweg durch den Park etwas verbreitert, da der Weg auch gleichzeitig die Feuerwehrzufahrt für die Bezirkshauptmannschaft ist. Dieser wird mit Steinen eingefasst, damit die Feuerwehr auch mit den Lkw bis zur BH zufahren kann. Geplant ist auch ein neuer, sandfarbener Asphalt, „damit die Zufahrt zum Bild des Parks passt. Die restlichen Wege im Park werden dafür Schotterwege, damit gibt es nur noch eine Asphaltfläche im Park“, schildert Mettler.

Für die entfernte Hängebuche gibt es allerdings keinen Ersatz. „Ein junger Baum würde zwischen den zwei bestehenden Bäumen schief wachsen“, sagt Mettler. Dafür wird aber der kleine Pavillon an den Platz versetzt. Es sind auch noch weitere Verbesserungen angedacht. „Ich hatte schon gar nicht mehr daran geglaubt und bin froh, dass der Park jetzt wieder begrünt wird“, ist der Stadtgärtner zufrieden.