Lienz – Rund 30 Brunnen betreut die Stadt Lienz, weiß der Leiter des Städtischen Wasserwerks, Karl Schupfer.

Nach der Winterpause sind sie nun wieder mit Wasser gefüllt und sorgen in den zunehmend wärmer werdenden Tagen bei Einheimischen und Gästen für Erfrischung.

Auch der einer historischen Pferdetränke nachempfundene Brunnen, der im vergangenen Jahr in der Rosengasse aufgestellt wurde, ist nun von der Abdeckung befreit. Er wird wohl auch heuer wieder zum beliebten Wunschbrunnen mutieren. Erste Geldstücke schimmern schon am Beckengrund.

Dieser Brunnen sei der einzige in Lienz, in dem der Münzwurf praktiziert werde, betont Karl Schupfer. Warum gerade hier und nur hier Cent-Münzen hineingeschnippt werden, weiß aber eigentlich keiner so genau.

Einmal pro Woche werden die Brunnen gereinigt und die Münzen aus jenem in der Rosengasse herausgefischt – keine großen Beträge, aber auch Kleinvieh macht bekanntlich Mist. Die Summe fließt übrigens an den guten Zweck, nämlich an den Sozialladen SoLaLi Lienz. Im vergangenen Jahr kamen 122,50 Euro zusammen, freut sich SoLaLi-Obmann Karl Zabernig.

Ob und wie viele Wünsche nach den Münzwürfen tatsächlich wahr werden, bleibt freilich unbekannt. (func)