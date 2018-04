Auf einer Solidaritätswelle nach Südafrika: Um den Mitgliedern des Kammerchors des Musikgymnasiums Innsbruck die Teilnahme an der Chor- olympiade zu ermöglichen, erheben andere Gesangsgruppen nun gemeinsam ihre Stimmen. Ein Benefizkonzert als lautes und deutliches Zeichen der Unterstützung soll die Reisekassa des Schulchors füllen. Nach vielen Auszeichnungen bei Auftritten in Neerpelt in Belgien, in Barcelona oder auch beim Bundesjugendsingen ist die Teilnahme an dem internationalen Wettbewerb in der Stadt Tshwane vom 3. bis 9. Juli das nächste große Ziel der engagierten Tiroler Sänger.

Die „World Choir Games" finden in diesem Jahr erstmals in Afrika statt. Amateurchöre aus aller Welt sind dazu eingeladen, elf Tage lang treffen Sänger aus vielen Ländern bei Freundschaftskonzerten oder im Wettbewerb aufeinander. „Ein absolutes Highlight, eine große Herausforderung", sagt Chorleiter Siegfried Portugaller. Aber auch eine weite Reise, die sehr viel Geld kostet.

Aus diesem Grund hat die kleine Gruppe auch ein Crowdfunding-Projekt ins Leben gerufen, auf der Plattform wemakeit.com werben sie für ihren Traum — zu singen. „Es wär' volle cool, wenn ihr uns dabei helfen tatet's", hoffen die 16 „Cantoholics" auf Unterstützung. Damit das Projekt nicht an den Kosten scheitert und die 15- bis 20-jährigen Schüler des Musikgymnasiums Tirol in Südafrika vertreten können, haben sich schon viele dazu bereiterklärt, und dafür gibt es auch „Belohnungen" in Form eines Privatkonzerts bei einem Geburtstagsfest oder einer anderen Feier oder auch Trainingseinheiten in Stimmbildung.

Alle Schüler studieren auch am Konservatorium — viele erlernen dort ein Instrument. Die Teilnahme am Kammerchor wird an der Schule als Freifach angeboten. In Südafrika wollen sie mit geistlicher Musik punkten. Portugaller: „Alle sind mit Herz und Seele dabei."

An dem „Fest der Chöre", dem Benefizkonzert „Am Weg nach Afrika" am Dienstag, 24. April, 19.30 Uhr in der Christuskirche in der Richard-Wagner-Straße in Innsbruck, nehmen der Jugendchor Innsbruck (JUKO), der Kammerchor Collegium vocale Innsbruck, der Chor der Vielfalt, das Vokalensemble Vocappella Innsbruck und der Kammerchor des Musikgymnasiums Innsbruck selbst teil. Bewohner des Flüchtlingsheimes Trappschlössl sorgen für kulinarische Köstlichkeiten aus ihren Heimatländern. Eintritt sind freiwillige Spenden, der Reingewinn fließt direkt in die Reisekassa des Musikgymnasiums. (ms)