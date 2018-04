Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien — In Tirol leben laut Schätzung der Landesstatistik rund 40.000 Muslime. Elf der Gebetsräume für Muslime werden in Tirol vom Türkisch-Islamischen Verein für kulturelle Zusammenarbeit (ATIB) geführt. Die ATIB war in den vergangenen Tagen heftig in Kritik geraten, nachdem bekannt wurde, dass Kinder in Tarnanzügen Schlachten nachstellten und auch Leichen spielten.

Ednan Aslan, islamischer Religionspädagoge an der Universiät Wien, fordert eindringlich eine „innerislamische Debatte, in der es darum geht, wie wir den Islam europäischer prägen bzw. wie wir die Zukunft des Islam in Europa gestalten. Entweder sind wir ein Teil von Europa oder Hinterland der ausländischen Interessen." Es sei aber nicht nur die ATIB, in der es Diskussionsbedarf gebe. „Wenn ich sage, dass ATIB besser als alle anderen islamischen Organisationen ist, dann kann man sich vielleicht ein Bild über die anderen Organisationen machen."

Die Kritik, dass allein die ATIB vom Ausland (von der türkischen Regierung) gesteuert wird, greift laut Aslan zu kurz: „Die islamischen Organisationen müssen sich von der Ins­trumentalisierung durchs Ausland befreien. Leider haben wir in Österreich keine einzige islamische Organisation, die nicht vom Ausland bzw. ausländischen Interessen gesteuert wird."

Auch Zekirija Sejdini, Professor für Islamische Religionspädagogik an der Uni Innsbruck, fordert von den islamischen Kultusgemeinden und Vereinen mehr Reflexion. „Sie sehen vieles als zu selbstverständlich an, weil es ihre eigene Kultur ist. Es braucht aber Sensibilität und Reflexion. Man muss darüber nachdenken, was solche Dinge hier in Gebetsräumen in Österreich bewirken." Vorfälle wie in der Wiener ATIB-Moschee „sind zwar dramatisch, aber man kann ihnen auch was Positives abgewinnen. Wenn die ATIB die Sache ernst nimmt, ist es Anlass, die eigenen Positionen kritisch zu hinterfragen."

Einen Islam europäischer Prägung zu schaffen, ist laut Sejdini aber ein Prozess, der Zeit in Anspruch nehmen wird. „Keine religiöse Gruppierung hat es geschafft, sich binnen zwei oder drei Jahren zu ändern."