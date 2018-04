Mit der Schneeschmelze einhergehend berichteten TT-Leserinnen und Leser über viel Müll in den Bergen. Christine Michelfeit, Obfrau des Alpenschutzvereins Tirol, war erstaunt darüber, an welch entlegenen Gegenden der Müll gesichtet wurde. Jetzt bittet sie um weitere Mithilfe der Bevölkerung. „Wir sind dankbar für jeden Hinweis, wo noch immer Müll in unseren Bergen zu finden ist, der achtlos weggeworfen oder hinter Felsgestein versteckt wurde." Man wisse, dass man am Hafelekar, am Patscherkofel oder in der Lizum immer Müll findet. Doch es gebe eben genügend Stellen, wo man nicht von vornherein Abfall vermutet.

Der von Land, Stadt und Wirtschaft unterstützte Verein mit Anlaufstellen auch in Salzburg und Vorarlberg organisiert seit 30 Jahren im Sommer die „Aktion Saubere Alpen". Noch unbekannte Orte mit Müll könnten in die Reinigungsaktion aufgenommen werden. Vergangenes Jahr wurden ca. 10.000 Liter Müll jeglicher Art an beliebten Ausflugszielen in der Reichweite von Innsbruck eingesammelt. Unter anderem stand zum dritten Mal die Säuberung der Altdeponie am Westfalenhaus am Programm. 3000 Liter Abfall, vor allem verrostete Blechdosen und Glas, kamen zum Vorschein. Jetzt sei das Gebiet wieder sauber, freut sich Michelfeit. Auch heuer im Sommer findet die Aktion wieder statt. Zwei Wochen lang werden im August Vierergruppen ausschwärmen. Vor allem Studenten und Schülerinnen erledigen den Job als Ferialarbeit.

Noch immer werde viel Verpackungsmaterial bei Ausflügen liegengelassen und vom Lift geworfen, erklärt Michelfeit. „Besonders schlimm sieht es aber auf den Parkplätzen aus. Schutt, Metall, sogar ein Teppich und ein Modell-Skelett wurden bei den Müll-Sammelaktionen bereits sichergestellt." Ein besonders skurriler Fund war ein verlassenes Auto im Wald.

Kontakt: Alpenschutzverein für Tirol, 0512/274056, ch.michelfeit@utanet.at. (strosa)