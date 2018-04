Von Hubert Daum

Imst – Die Realisierung der Premiere ging im letzten Jahr noch zäh über die Bühn­e, doch das riesengroße Interesse gab dem Initiator Gottfried Mair vom Ökozentrum schlussendlich recht. Die „Mini-Stadt“ im Rahmen der Sommerfußgängerzone (SoFuZ­o) war ein Erfolg auf allen Ebenen. In zwei Tagen hatten rund 200 Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, in 28 Berufe zu schnuppern und somit einen Tag in das Erwerbsleben einzutauchen.

„Das enorme Interesse der Kids hat sich herumgesprochen“, sieht sich Mair bestätigt, „der Umfang ist heuer deutlich größer, die Veranstaltung wurde professionalisiert.“ Bis zu 240 Schüler erleben am 29. und 30. Juni als Auftakt der SoFuZo den ersten „richtigen Arbeitstag“ und können sich einen von 40 Schnupperberufen aussuchen. Richtig deshalb, weil praktisch alle Elemente eines Jobs von der Stellensuche (AMS) bis hin zur Abholung des Lohnes bei der Bank, ausbezahlt in „Gurgltaler“, simuliert werden.

Neu im Mini-Boot ist heue­r die Arbeiterkammer (AK). „Wir werden akribisch prüfen, ob der Lohnzettel vollständig ist und die Zusagen des Arbeitgebers eingehalten werden“, schmunzelt AK-Chef Günther Rietzler. Immerhin sind 40 „Arbeitgeber“ – nämlich echte Betriebe – involviert. Die Vorbereitungen des Organisationsteams von Freiraum, Miteinand in Imst, Integrationsbüro, Stadt Imst (drei Referate) und Ökozentrum, die in der letzten Woche in einem Netzwerktreffen von 50 Akteuren gipfelten, laufen längst auf Hochtouren und beinhalten weitere Neuerungen, zum Beispiel die Erstellung einer eigenen Homepage www.mini-stadt-imst.at. „Hier konnten wir alle gängigen Social-Media-Möglichkeiten auf einer Seite bündeln“, weiß Gestalter Philipp Huber.

Erstmals wird auch ein Medienzentrum im Jugendzentrum installiert. „Hier wird in einer Zeitungs- und Onlineredaktion und im Film­studio live gearbeitet“, erläutert Clemens Perktold vom Kulturverein Freiraum, „gleich mehrere Medienberufe werden zum Schnuppern angeboten.“ Der „Kompetenzpass“ bestätigt den Arbeitstag und gibt die Möglichkeit zur Selbst­reflexion.

In Bälde werden die Schulen informiert, das Zeitfenster für die Anmeldung ist vom 3. bis 17. Mai. Ein Massenansturm wird erwartet.