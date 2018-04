Von Helmut Wenzel

Ladis – Einst wurden in See die Toten übers Joch nach Serfaus getragen, in Galtür gar über den Futschölpass nach Ardez (Engadin). Jetzt musste in Ladis, mit zwei bis vier Sterbefällen pro Jahr, ein Toter in einem fremden Familiengrab bestattet werden. Da müssen Genehmigungen eingeholt werden und die Totenruhe darf nicht gestört werden. Kurzum: Mit 87 Gräbern ist der beengte Lader Gottesacker im Umkreis der mit einem Kriegerdenkmal umgebenen Pfarrkirche (erstmals erwähnt 1497) randvoll.

An einem Erweiterungs- und Sanierungsprojekt führte kein Weg mehr vorbei, wie Bürgermeister Florian Klotz erklärte. „Wir sind eine wachsende Gemeinde.“ Doch bis die Bauarbeiten vor wenigen Tagen beginnen konnten, musste das mit 300.000 Euro budgetierte Vorhaben ein Jahr warten. „Zahlreiche Besprechungen mit dem bischöflichen Bauamt waren ebenso nötig wie mit dem Denkmalamt“, schildert der Bürgermeister.

Die Gemeinde will Nägel mit Köpfen machen. Geplant sind 18 neue Gräber sowie eine Oberflächensanierung und die Gestaltung eines befestigten Kirchenrundweges. Zudem sollen die Grabeinfassungen erneuert werden. Wobei die Kreuze demontiert und zwischengelagert werden sollen. Dem Trend der Bestattungskultur folgend soll in Ladis auch Urnenbestattung möglich sein, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt.

Um Platz zu sparen, sind im neuen Konzept mehrere Doppelgräber vorgesehen. Schließlich soll die Friedhofsmauer erhöht werden. In der finalen Etappe stehen Begrünungen, Bepflanzungen sowie die Montage der Grabkreuze auf dem Programm. „Bis Saisonbeginn Mitte Juni sollte das Wesentliche unter Dach und Fach sein“, hob Klotz bei einem Baustellenrundgang hervor. Übrigens ist ein Bestattungsunternehmen beauftragt, die Einhaltung der Totenruhe zu überwachen.

Die Besucher der klassizistischen Pfarrkirche hl. Martin dürfen sich ebenfalls auf eine Verbesserung freuen. Weil der Zugang zum Portal im jüngsten Winter oft vereist war, bauen die Handwerker eine elektrische Heizung unter die Bodenplatten ein.