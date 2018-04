Innsbruck – Die fast schon sommerlichen Temperaturen bringen auch die ÖBB-Mitarbeiter ins Schwitzen: Bei ihrer Frühjahrsputz-Aktion führen sie derzeit die Grundreinigung der 1067 österreichischen Bahnhöfe durch. Auch in Tirol ist das ein Frühjahrsputz im XXL-Format: Insgesamt reinigen die Mitarbeiter nämlich Flächen im Ausmaß von umgerechnet rund 36 Fußballfeldern. An den 95 Tiroler Bahnhöfen gilt es, nicht weniger als 235.800 Quadratmeter an Bahnsteigen inklusive Zugängen und Stiegen zu säubern (ca. 33 Fußballfelder). Hinzu kommen 21.500 Quadratmeter an Glasflächen, was etwa drei weiteren Fußballfeldern entspricht, sowie 20 Liftanlagen.

Im Mittelpunkt der Aktion steht aber nicht nur die Entfernung des Winterschmutzes, von Verunreinigungen, Kies und Staub: Auch Graffiti an Bahnhöfen und Lärmschutzwänden werden von den österreichweit knapp 480 Reinigungsspezialisten der ÖBB entfernt. 40 von ihnen sind allein in Tirol im Einsatz. Dabei säubern sie auch Gebrauchsgegenstände wie Sitzbänke, Handläufe, Fahrscheinautomaten und Abfallbehälter, ebenso Uhren und Infotafeln. Zudem führt ein Service-Team kleine Instandhaltungsarbeiten durch.

Zugleich werden nun die schienengebundenen Schneepflüge und Schneefräsen zur Wartung in ÖBB-eigene Werkstätten überstellt. Auch viele Schutzbauten werden in den kommenden Monaten vom Boden oder aus der Luft überprüft, um etwa Schäden an Lawinenverbauungen zu erheben. (TT)