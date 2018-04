Von Michael Mader

Wörgl – Als Vorzeigeprojekt in Sachen Neugestaltung des urbanen Raums mit einem Mix aus qualitätsvollem, aber leistbarem Wohnraum sowie großzügigen Aufenthalts- und Erholungsflächen im Freien bezeichnete Hannes Gschwentner, Geschäftsführer der Neuen Heimat Tirol (NHT), die Neugestaltung der Südtiroler Siedlung in Wörgl.

Nach intensiven Planungs- und Vorbereitungsarbeiten, die laut Wörgls Bürgermeisterin Hedi Wechner nicht immer ganz leicht waren, fiel gestern der offizielle Startschuss für den ersten Bauabschnitt. In der Josef-Steinbacher-Straße erfolgte im Beisein der neuen Wohnbaulandesrätin Beat­e Palfrader und des Siegers des Architektenwettbewerbs, Hanno Vogl-Fernheim, der Spatenstich für die ersten 65 Mietwohnungen mit Tiefgarage sowie Jugendtreff. Gerade Letzterer hatte für heftige Diskussion in der Gemeinde gesorgt. Die Baukosten belaufen sich auf rund zehn Millionen Euro. Die früheren Mieter werden zwischenzeitlich in anderen Wohnungen der NHT untergebracht.

Insgesamt werden in Zentrumsnähe in den nächsten zehn bis zwölf Jahren um rund 60 Millionen Euro 350 neue Wohnungen gebaut. Ein neuer Stadtteil, wie Bürgermeisterin Wechner bei der Präsentation betonte und von einem sehr gelungenen Projekt sprach. Alle Wohnungen erhalten einen überdachten Balkon. Die Komfortlüftung sorgt zudem für ein angenehmes Raumklima. Die neue Wohnanlage ist barrierefrei und wird in Passivbauweise mit Fernärmeanschluss und Photovoltaik-Anlage am Dach umgesetzt. Auf der Dachterrasse eines Hauses ist die Möglichkeit für „Urban Gardening“ vorgesehen. „Es gibt Hochbeete, die den Bewohnern zur Verfügung stehen“, wusste Gschwentner. Und Wechner erklärte, dass die Wohnanlage großteils autofrei gehalten werde. „Das Projekt besticht durch Transparenz und Durchlässigkeit. Es gibt eine Hauptstraße, die zu Fuß oder mit dem Rad durchquert werden kann“, ergänzte Architekt Vogl-Fernheim.

„In den Ballungsräumen im Inntal ist der Zuzug ungebrochen. Dem tragen wir Rechnung und leisten Unterstützung durch die Wohnbauförderung“, sagte Palfrade­r. Das seien zentral­e Themen für das Land und auch einer der zentralen Bereiche im neuen Regierungsprogramm. Laut Wechner hat Wörgl derzeit 13.800 Einwohner und pro Jahr kommen 300 bis 400 neue dazu. Aktuell gibt es rund 360 Wohnungssuchende in der Stadt.

Von der Qualität des Neubaus können sich die Mieter beim geplanten Einzugstermin Ende 2019 überzeugen. Im Anschluss beginnt der nächste Bauabschnitt.