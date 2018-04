Fiecht – Ein Leuchtturmprojekt für di e Wirtschaft mit einer besonderen Bildungsstätte in geschichtsträchtigen Gemäuern – das soll aus dem Stift Fiecht werden. Derzeit werden dafür die letzten Vertragsdetails zwischen Christoph Swarovski und der Benediktinerabtei ausverhandelt, teilt die Diözese Innsbruck in einer Aussendung mit . Wie berichtet, hat die Benediktinerabtei St. Georgenberg im Vorjahr entschieden, den Sitz ihrer Gemeinschaft wieder an ihren Ursprungsort, nämlich auf den St. Georgenberg, zu verlegen. Pater Raphael Klaus Gebauer, Prior-Administrator: „Der Wallfahrtsort St. Georgenberg erfährt damit eine Stärkung.“ Er wird bis Ostern 2019 umgebaut und der Wallfahrtsbetrieb aus Sicherheitsgründen daher für die Dauer von rund einem Jahr unterbrochen.

Das Gasthaus wird ab 22. Mai seinen Betrieb vorübergehend einstellen. Die Firmlings- und Jugend-Nachtwallfahrt am Sonntag, 13. Mai, findet wie geplant noch in St. Georgenberg statt. Am Sonntag, 3. Juni, wird der letzte Gottesdienst in diesem Jahr in St. Georgenberg gefeiert.

Die weiteren Nachtwallfahrten, die bis Oktober jeweils am 13. des Monats abgehalten werden, finden ab Juni in der Stiftskirche Fiecht jeweils um 20.30 Uhr statt. Einen Gottesdienst für Wallfahrer wird es jeweils am Sonntag um 11 Uhr ebenfalls in der Stiftskirche geben. (TT)