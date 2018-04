Innsbruck – Unter der Schirmherrschaft des Johanniterordens wurde 1974 die Johanniter-Unfall-Hilfe Österreich mit Sitz in Wien als eigenständiger Verein gegründet. Vier Jahre später folgte 1978 mit der Johanniter-Unfall-Hilfe Tirol ein zweiter Standort in Österreich. Gründungsvater ist Michael Baubin, der den Johannitern Tirol bis heute mit seinem Fachwissen unterstützend zur Seite steht. Er ist übrigens auch der einzige Johanniter-Ritter in Tirol.

In den ersten Jahren ihres Bestehens waren die Johanniter Tirol zunächst in der Reichenau, später in größeren Räumlichkeiten in der Rosseggerstraße angesiedelt. Der Neubau in der Josef-Wilberger-Straße wurde im Frühjahr 1996 eröffnet. Seit damals dient das Gebäude als Zentrale der Tiroler Johanniter.

Zu Beginn der Johanniter-Unfall-Hilfe lagen die Aufgabenschwerpunkte in den Bereichen Behinderten- und Krankentransport sowie dem Angebot von Erste-Hilfe-Kursen. Ehrenamtliche Mitarbeiter bildeten in den Anfängen das Rückgrat der Organisation und tragen noch heute wesentlich zur Aufrechterhaltung des Dienstleistungsangebotes bei. 1979 kamen am Standort Tirol die mobile Hauskrankenpflege sowie erste soziale Dienste wie z. B. Heim- und Haushaltshilfen dazu. Heute zählen auch Pflegefachassistenten und Pflegeassistenten, Altenhelfer und Mitarbeiter im Hauswirtschaftsdienst zum Bereich der mobilen Pflege und Betreuung. Aktuell haben die Johanniter 100 Mitarbeiter – hauptamtliche und Zivildiener – und mehr als 70 ehrenamtlich Tätige.

Anlässlich ihres heurigen 40-Jahr-Jubiläums findet morgen eine Fachtagung mit Referenten aus den Bereichen Rettungswesen, Pflege und soziale Arbeit statt. Details und Möglichkeit zur Anmeldung unter www.johanniter.at/symposium. (TT, np)