Lienz, Tristach, Kartitsch – Die Diözese Innsbruck verleiht regelmäßig Ehrenzeichen in Gold und Silber an Tiroler Laien, die sich ehrenamtlich für Glaube und Kirche engagieren. Unter den 32 Ausgezeichneten befinden sich diesmal vier Osttiroler.

Ernst Lusser aus Kartitsch, geboren 1941, erhielt das Ehrenzeichen in Gold. Lusser war Volksschuldirektor und ist seit mehr als 50 Jahren Mitglied des Kirchenchores. Bis 2015 war er Chorleiter und Organist und absolvierte an die 2500 Proben und Auftritte mit dem Kirchenchor.

Auch Klaus Oberhuber aus Tristach, geboren 1937, wurd­e mit Gold geehrt. Er trat schon 1947 dem Kirchenchor Tristach bei und begleitete als Zehnjähriger den Chor bei einer Festmesse auf der Orgel. Zehn Jahre lang leitete Oberhuber die Tristacher, war Sänger und Notenwart. Heute kann er auf über 70 Jahre im Einsatz für den Chor und die Kirchenmusik zurückblicken.

Elisabeth Hanser, geboren 1959 in Kals, ist ausgebildete Kindergarten-Pädagogin. In dieser Funktion setzte sie sich für die religiöse Beheimatung der Kinder und ihrer Familie­n ein, war Pfarrgemeinde­rätin, Lektorin, Mesnerin und Caritas-­Haussammlerin in Lienz. Sie erhält das Ehrenzeichen in Silber.

Ebenfalls in Lienz ist Josef Ortner, geboren 1947, tätig: als Wortgottesdienstleiter, als Vorbeter bei Prozessionen und Wallfahrten, im Pfarr­gemeinderat und als Obmann des Lienzer Krippenvereins. Auch er wird mit Silber ausgezeichnet.

Die vier Geehrten erhielten ihre Auszeichnungen bei einem Festakt in Innsbruck aus der Hand von Bischof Hermann Glettler und General­vikar Florian Huber. (TT)