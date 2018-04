Telfs – Seit Kurzem bietet der Sozial- und Gesundheitssprengel Telfs und Umgebung (SGS) die Senioren-Tagesbetreuung „Griaß enk“ am Hanffeldweg 2c an. Dort können betagte Mitbürger aus Telfs und den Nachbarorten, die noch im eigenen Haushalt leben, den halben oder ganzen Tag mit gemeinsamen Aktivitäten oder einfach nur betreut in angenehmer Gesellschaft verbringen. Auf dem Programm stehen – wenn gewünscht – Spiele, Basteln, Musizieren oder Bewegungsübungen. Es gibt auch einen Mittagstisch und eine Jause.

Dieser Tage wurde „Griaß enk“ nun im Beisein vieler Ehrengäste offiziell eröffnet, Dekan Peter Scheiring segnete die Räumlichkeiten. BM Christian Härting und Sozialsprengel-Obmann Hans Ortner hoben die Bedeutung der neuen Einrichtung hervor, der Bedarf sei groß.

Derzeit kümmern sich unter der Leitung von Laura Spiß zwei haupt- und mehrere ehrenamtliche Betreuerinnen an vier Tagen die Woche um bis zu zwölf Senioren. Eine Anmeldung ist erforderlich, man kann aber auch zu einem Schnuppernachmittag kommen (Info: Tel. 05262/65479).

Finanziert wird „Griaß enk“ vom Land Tirol sowie über die Unkostenbeiträge der Tagesgäste, die nach Einkommen gestaffelt sind. Dank einer Kooperation des SGS mit dem Roten Kreuz Telfs können die Besucher auch von zu Hause abgeholt werden. (TT)