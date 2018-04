Sport vereint Jung und Alt — zu sehen war dies bei der Sportlerehrung in Hopfgarten, welche kürzlich in der Salvena stattfand. 130 Personen waren aufgrund ihrer Erfolge eingeladen.

Zur Mannschaft des Jahres wurde der Tennisclub gewählt. Den Spielern gelang im Vorjahr in der Allgemeinen Klasse Damen und Herren die Erstplatzierung in der Bezirksliga 1 und 2. Zum Sportler des Jahres wurde Norbert Hölzl gekürt. Der Obmann des SC Kelchsau wurde Weltmeister bei den Masters im Super G. Zudem wurde er zweifacher österreichischer Vizemeister. Sportlerin des Jahres wurde Stefanie Erharter. Die Langläuferin belegte erste Plätze bei der österreichischen Meisterschaft in der Staffel, der Tiroler Meisterschaft klassisch und im Berglauf.

An Alois Sieberer und an Christoph Wahrstötter wurde das Sportehrenzeichen der Gemeinde Hopfgarten verliehen. Letztgenannter hat beim Skicross-Weltcup in Innichen den zweiten Platz belegt und bei der Weltmeisterschaft in der Sierra Nevada den fünften Platz. Der zweifache Olympiateilnehmer erreichte ca. 15 Top-Ten-Platzierungen im Weltcup und vier Podestplätze. Alois Sieberer war 22 Jahre lang Obmann des SV Hopfgarten. Er war oftmals als Mediator tätig und als Netzwerker zu den politischen Vertretern oder auch zu den benachbarten Vereinen. 1996 hat er die Neugestaltung der Satzung übernommen. Ausschlaggebend war seine Meinung bei der Errichtung und Erneuerung von Sportstätten wie Salvenaland-Tennis, 3-fach-Sporthalle, Sportplatz/Trainingsplatz Fußball, Asphaltbahn der Stockschützen und Kegelbahn. (be)