Von Michael Mader

Kufstein – „133 – Kinderpolizei!“, rufen mehr als 1000 Volksschulkinder durch die Kufstein Arena. Auch in diesem Jahr findet in allen Tiroler Bezirken wieder die Kinderpolizeitour statt, die gestern in Kufstein Station machte.

Zuvor aber durften die Schüler aus dem Bezirk Kufstein am Parkplatz vor der Kufstein Arena die Einsatzfahrzeuge der Polizei genau unter die Lupe nehmen, Diensthund „Nemo“ anschauen und den Helm und die kugelsichere Weste anprobieren. Aber auch das Alkoholvortestgerät fand bei den Kindern großen Anklang.

In Zusammenarbeit mit dem Postbus durften die Kinder hautnah einen Bremstest bei 10 und bei 20 Stundenkilometern erleben. Neben der Verkehrserziehung steht heuer mit dem Präventionsprojekt „Cyberkids“ aber auch der verantwortungsvolle Umgang mit dem Internet auf dem Programm. An der vom „Kuratorium Sicheres Österreich Landesklub Tirol“ organisierten „Cyberkids – Kinderpolizei – Bezirkstour“ werden insgesamt wieder mehr als 5000 Kinder teilnehmen. Bereits in den Schulen wurde den Kindern im Alter zwischen acht und zehn Jahren von speziell ausgebildeten Kinderpolizeitrainern ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Internet vermittelt. Bei der Veranstaltung in der Kufstein Arena wurden die Klassen 3a und 3b der Volksschule Kufstein-Stadt ausgezeichnet, weil sie die Cyberkids-Schulung bereits absolviert haben. Für alle übrigen Kinder wiederholte ein Experte der Arbeiterkammer in einem kurzen Vortrag noch einmal die wichtigsten Verhaltensregeln im Internet.

„Es gibt Menschen, die leider vor nichts zurückschrecken, und wenn sie hier Schindluder treiben, müssen wir Abhilfe schaffen“, mahnte auch Bürgermeister Martin Krumschnabel, im Internet vorsichtig zu sein, und fügte weiter an: „Glaubt nicht alles, was bei Facebook steht. Ich schaue da auch öfters nach, und ich kann euch sagen, dass ich noch nie so viel Blödsinn wie auf Facebook gelesen habe.“

Auch Landespolizeidirektor Helmut Tomac war nach Kufstein gekommen und begeistert: „1000 Kinder, das ist sensationell. Wir stellen die Kinder in den Mittelpunkt unserer Bemühungen und begleiten sie auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Wenn man gemeinsam zusammenarbeitet und sich gegenseitig unterstützt, dann ist man auf einem guten Weg.“

Den Abschluss der Veranstaltung bildete in schon bewährter Weise ein Konzert der Gruppe Bluatschink, von der auch das Lied „133 – Kinderpolizei“ stammt.