Der Domkurat i. R. und ehemalige Rektor der Innsbrucker Spitalskirche, Monsignore Josef Wolsegger, ist am 21. April im 75. Lebensjahr verstorben. Noch am 3. März konnte der verdiente Priester in der Kirche von Medraz im Stubai das goldene Priesterjubiläum feiern. Der seit vielen Jahren gesundheitlich schwer beeinträchtigte Geistliche wohnte zuletzt bei seiner Schwester in Fulpmes und wurde von der Familie seines Schwagers betreut

Wolsegger kam am 11. November 1943 am bergbäuerlichen Erbhof „Walzen" in Matrei i. O. als zweites von fünf Kindern zur Welt. Während er das Bischöfliche Gymnasium Paulinum besuchte, kamen der Vater und der ältere Bruder bei einem Lawinenunglück ums Leben. Mit der Mutter führte Wolsegger den Hof weiter, bis der jüngere Bruder die Landwirtschaft übernehmen konnte.

Nach der Matura trat Wolsegger ins Priesterseminar ein und erhielt am 2. März 1968 aus der Hand von Bischof Paulus Rusch das Sakrament der Priesterweihe. 1972 wurde er zum Doktor der Theologie promoviert.

Stationen seiner pastoralen Tätigkeit waren Thaur, Prägraten, Uderns, das Paulinum in Schwaz und das Priesterseminar in Innsbruck, an dem er ab 1979 als Spiritual wirkte, sowie die Stiftspfarre Wilten. 1985 bestellte ihn Bischof Reinhold Stecher zum Professor für Religionspädagogik an die Pädagogische Akademie Zams, die 1993 nach Stams verlegt und 2007 als Kirchliche Pädagogische Hochschule — Edith Stein errichtet wurde. 2006 wurde Wolsegger die Seelsorge an der Innsbrucker Spitalskirche übertragen.

Der begabte Osttiroler Theologe, Träger des „Großen Ehrenzeichens" der Marktgemeinde Matrei i. O., verstand es in seinen Predigten, den Menschen volksnah die christliche Botschaft näherzubringen. Beliebt war er auch als Seelsorger des Tiroler Mittelschülerverbandes sowie mehrerer katholischer Verbindungen.

Für sein verdienstvolles Wirken erhielt er am 20. Februar 2016 das Ehrenzeichen des Landes Tirol. (TT)