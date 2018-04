Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – „Blümchenpolizei“ ist noch einer der harmloseren Ausdrücke, die Gabriele Pfurtscheller und ihre Kolleginnen und Kollegen während ihrer Dienstgänge zu hören bekommen. „Wer bei der Bergwacht ist, braucht schon auch ein dickes Fell“, räumt die Landesleiterin der Tiroler Bergwacht ein. Immerhin habe man es immer wieder mit uneinsichtigen Menschen zu tun. Möglicherweise sei das auch mit ein Grund, dass sich junge Menschen immer weniger für die Arbeit der Bergwacht interessieren und sich nicht mehr aktiv beteiligen wollen.

Eine Tatsache, die im Laufe der vergangenen Jahre immer deutlicher geworden ist und sich nun unübersehbar in der Altersstruktur der Organisation widerspiegle, wie Pfurtscheller erklärt: „Rund ein Drittel unserer 1300 Mitglieder ist über 60 Jahre alt.“ Dabei erfordere gerade der Dienst in der Bergwacht gewisse körperliche Grundvoraussetzungen, die im Alter eben nicht mehr so gegeben seien wie bei Jüngeren.

„Ein Problem ist – und das erleben auch andere Organisationen –, dass junge Menschen sich bei einem freiwilligen Einsatz ungerne längerfristig binden“, weiß Pfurtscheller. Doch gerade bei der Bergwacht sei der Wille zum langjährigen Engagement wesentlich. Denn wer Bergwächter werden will, muss ein umfassendes Schulungsprogramm inklusive 80 Stunden Theorie absolvieren, bei denen die diversen Gesetze gelernt werden. Während der einjährigen Anwärterzeit müssen zudem gemeinsam mit erfahrenen Bergwächtern mindestens zwölf Dienste geleistet werden. Bevor man einer der 90 Tiroler Einsatzstellen zugeteilt wird, ist eine Dienstprüfung vor der Bezirksverwaltungsbehörde abzulegen. Die Dienste für die Bergwacht werden nicht bezahlt. „Dafür bieten wir eine spannende Tätigkeit in der Natur, Teamgeist und Kameradschaft, Aus- und Weiterbildungen und vieles mehr“, rührt die Landesleiterin die Werbetrommel.

Ein Interesse am Naturschutz will Pfurtscheller den Jungen von heute gar nicht absprechen – im Gegenteil. „Es ist aber schon ein Unterschied, ob ich beim Wandern selbst mein Jausenpapier wieder einpacke und nicht in der Natur entsorge oder ob ich jemand anderen darauf aufmerksam machen muss“, meint die Landesleiterin.

Trotzdem stehe das Strafen bei der Tiroler Bergwacht nicht im Vordergrund: „Uns geht es vor allem um Information und Aufklärung“, sagt Pfurtscheller. „Wir wollen daher auch des Image der Bergwacht verbessern. Wir sind nämlich die, die sich für den Schutz der Natur einsetzen“, macht Pfurtscheller klar und erteilt jenen, denen es vorrangig um das Tragen einer Uniform und das Verteilen von Strafen geht, eine klare Absage.

Wenn Organstrafverfügungen verhängt werden müssen, dann weil es dafür einen klaren Auftrag des Gesetzgebers gibt, als Körperschaft des öffentlichen Rechts dafür zu sorgen, dass diverse Landesgesetze eingehalten werden. Dazu zählen unter anderem das Naturschutzgesetz, das Abfallwirtschaftsgesetz, das Feldschutz- sowie das Campinggesetz.