Acht Schülerinnen aus Innsbruck nützten den gestrigen Girls' Day, um Einblicke in die vielen Berufsbilder bei der Moser Holding zu gewinnen. Dabei ging es vor allem auch um Bereiche, in denen Frauen noch nicht so stark vertreten sind.

„Bei Programmierung, Webdesign, Redaktionstechnik oder IT sind Frauen bei uns noch unterrepräsentiert. Wir würden uns sehr über mehr Bewerbungen von Mädchen bzw. Frauen freuen", erklärte Silvia Lieb, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Moser Holding, den interessierten Mädchen.

Bei einer kurzweiligen Rätselrallye durchs Haus hatten die Mädchen die Gelegenheit, verschiedenste Mitarbeiter und Abteilungen kennen zu lernen. „Das hat Lust auf ein Praktikum bei der Moser Holding gemacht", so der Tenor bei den jungen Besucherinnen, die am Girls' Day von Ines Bürgler, der Vorständin der Abteilung Gesellschaft und Arbeit im Amt der Tiroler Landesregierung, und AMG-Tirol-Geschäftsführerin Maria Steibl begleitet wurden. (TT)