Von Eva-Maria Fankhauser

Eben a. A. – Die letzten Vorbereitungen liefen gestern noch auf Hochtouren. Denn ab heute drehen die Dampfer der Achenseeflotte wieder ihre Runden. Für Kapitänin Daniela Neuhauser gab es noch jede Menge zu tun. Vor allem, da in den kommenden Tagen und Wochen zahlreiche Veranstaltungen an Bord auf dem Programm stehen.

Morgen geht es gleich mit einem Publikumsmagneten los: dem Sonntagsbrunch. Mit dabei ist Wolfram Pirchner, der aus seinem Buch „Keine Panik vor dem Alter(n)“ während der dreistündigen Schifffahrt liest. „Der Brunch kommt wirklich gut an. Die Leute sprechen dabei immer von einem Schlaraffenland“, weiß Neuhauser.

Ein Highlight für die Kapitänin stellt die Theaterpremiere „Casanova zum Dessert“ dar. Das Gastspiel-Theater-Ensemble steht erstmals am 5. Mai nicht auf der Bühne, sondern am Schiff. Das Stück wurde laut Neuhauser extra für die Aufführung an Bord geschrieben. „Das wird eine ganz lustige und spannende Komödie. Da freue ich mich schon sehr darauf, ich lache ja selber gerne“, sagt sie.

Für eine Veranstaltung legt sich Neuhauser besonders ins Zeug. Sie steckt gerade mitten in der Ausbildung. „Das ist schon eine große Herausforderung. Die Prüfung habe ich noch vor mir“, sagt sie. Aus persönlichem Interesse macht sie gerade die Ausbildung zum Sommelier. Am 25. Mai stechen nämlich die Winzer-Schiffe im Koppelverband in See. „Ich will unseren Kunden ja etwas bieten können und halbe Sachen mache ich nicht“, scherzt die Kapitänin. Zwölf namhafte österreichische Winzer präsentieren am Rot- und Weißweinschiff ihre Spezialitäten. „Sowas erwartet man eher im Osten Österreichs und nicht in Tirol. Daher ist es schon etwas ganz Besonderes“, sagt Neuhauser.