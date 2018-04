Innsbruck – „Die Situation ist unerträglich“, ärgert sich Willy Willems, der in der Anna-Dengel-Straße in Kranebitten wohnt – und meint damit die angrenzende öffentliche Grillzone auf der Saurweinwiese. Wie auch die Mobile Überwachungsgruppe der Stadt Innsbruck (MÜG) bestätigt, finden sich dort an Wochenenden oft 600 bis 800 Leute gleichzeitig zum Grillen ein. „An 20 bis 30 Stellen wird zugleich gegrillt“, so Willems. „Qualm und Gestank“ seien so massiv, dass die Anrainer kaum noch die Wohnungstür öffnen, geschweige denn ihre Balkone nützen könnten – zumal unerlaubterweise teils auch mit Holz gegrillt werde.

Willems nennt noch eine Reihe weiterer Probleme: Die Nutzer würden die Grillzeiten vielfach nicht einhalten, gewaltige Mengen an Müll hinterlassen und in großer Zahl widerrechtlich auf einem Forstweg und „bis in unsere Gärten hinein“ parken. Für den Anrainer steht fest: Die Saurweinwiese müsse ein „normaler Park“ und das Grillen generell untersagt werden. Ansonsten überlege er sogar, seine Wohnung wieder zu verkaufen.

Bei der Stadt sind die Beschwerden von direkten Nachbarn der Grillzonen bekannt: „Uns ist klar, dass es an starken Grillwochenenden für die Anrainer nicht lustig ist“, betont Stadtrat Gerhard Fritz (Grüne). Als „erste wesentliche Maßnahme“ habe der Gemeinderat am Donnerstagabend daher beschlossen, die – in der Spielplatz- und Parkordnung festgelegten – Grillzeiten auf den städtischen Anlagen von 7 bis 22 Uhr auf 10 bis 20 Uhr zu reduzieren.

Um das „Wildparken im Wald“ zu stoppen, habe das Forstamt zudem vor, den Forstweg, der vom Parkplatz Richtung Norden abzweigt, mit einem Schranken abzusperren – sobald mit einem letzten Anrainer die Frage der Zufahrt geklärt sei. Das Tiefbauamt plane überdies einen Umbau des Parkplatzes, dieser soll kleiner und gebührenpflichtig werden. „Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahmen als Dosierung wirken werden“, so Fritz. Ganz „abdrehen“ wolle man das Grillen nicht, „nicht jeder hat einen eigenen Garten“, öffentliche Grillplätze seien rar.

Aber: „Wenn alle Maßnahmen nichts nützen, die Anlage weiterhin total überlaufen und die Situation für die Anrainer unzumutbar bleibt, werden wir die Sache neu diskutieren“, stellt Fritz klar, „auch, ob wir die Anlage ganz schließen oder nicht.“

Fritz hatte übrigens auch angeregt, die Verwendung von Gasgrillern zu erlauben, um die Rauchentwicklung zu vermindern. Dagegen äußerte die MÜG jedoch massive Sicherheitsbedenken. Somit bleibt weiter nur das Grillen mit Grillkohle erlaubt. (md)