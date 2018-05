Es ist eine jener Geschichten, welche den Kitzbüheler Vertreterstammtisch (VST) seit Jahren auf den Plan holen. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen aus der Region zu helfen, er tut dies nun schon seit vielen Jahren und generiert dabei große Spendensummen. Nun konnte der VST wieder einem kleinen Kind helfen.

Die kleine Julia aus Kitzbühel kam mit einer Fehlanlag­e ihrer Lymphgefäß­e zur Welt. Es bestand ein Loch in der Leber, aus dem die Lymph­flüssigkeit in den Bauch geronnen ist. Juli­a konnte dadurch nicht normal essen und es bestand die Befürchtung, dass es zu Infektionen kommen kann. Daher wurde sie ausschließlich mit Infusionen ernährt. Die VST-Vereinsärztin Gabriele Eichbauer-Sturm und eine Kollegin der Uniklinik Salzburg wurden auf den Fall aufmerksam gemacht. Kein Krankenhaus in Europa traute sich die schwierige Operation zu.

Und so macht man sich auf die Suche und es wurde eine Spezialklinik in Philadelphia (USA) gefunden. Auf Intervention der beiden Ärztinnen konnte erreicht werden, dass der notwendige siebenstellige Eurobetrag für den schwierigen Eingriff zu jeweils 50 % von der Krankenkasse und dem Land übernommen wurde. Die achtstündige Operation verlief sehr erfolgreich und die kleine Julia ist geheilt und kann ein ganz normales Leben führen. Die Kosten für die dreiwöchige Reise konnte die Familie nicht selbst aufbringen.

Der Vertreterstammtisch entschied sich, den Betrag von 12.475 Euro zu übernehmen. Die Firma Sinnesberger aus Kirchdorf unterstützte die Spende mit der stolzen Summe von 8800 Euro. Dieser stattliche Betrag wurde von der Familie Sinnesberger zusammen mit ihrer Belegschaft lukriert. Des Weiteren wurde Julia von den Luzifern (Trachtengruppe), der Bergbahn Kitzbühel und einer Facebook-Gruppe unterstützt. (aha, TT)