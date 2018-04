Von Denise Daum

Natters – Dass er ein so schönes Pflegeheim übergeben darf, sei nicht alltäglich, freut sich Neue-Heimat-Geschäftsführer Hannes Gschwentner. Nach 23 Monaten Bauzeit ist das Wohn- und Pflegeheim für die Gemeinden Natters, Mutters und Götzens fertiggestellt. Insgesamt entstehen 40 Pflegebetten, acht Tagesbetreuungsplätze, 14 Einheiten für betreubares Wohnen sowie eine Arztpraxis. 9,3 Millionen Euro wurden investiert, 1,5 Millionen Euro hat das Land Tirol beigesteuert.

Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg nennt die Realisierung des gemeinsamen Pflegeheims einen „Meilenstein“ für die drei Gemeinden Mutters, Natters und Götzens. Tilg lobt den Mut, an diesem Standort das integrative Konzept mit Pflegebetten, Tagesplätzen und betreubarem Wohnen zu realisieren – ein „Zukunftsmodell“.

Am 1. Mai wird das Haus bezogen, gestartet wird mit 20 Bewohnern im ersten Stock des Gebäudes. Aktuell sind 23 Mitarbeiter dort beschäftigt. Die Personalsuche im Pflegebereich sei grundsätzlich ein heißes Thema und gestalte sich schwierig, wie Heimleiter Christian Schneller erklärt. Als neues Haus habe man in Natters aber so etwas wie einen Startvorteil gehabt und sei damit für die erste Zeit gerüstet. „Kopfweh“ bereite Schneller aber schon, dass man bis August, wenn der zweite Stock eröffnet wird, mehr Personal braucht.

Auch Landesrat Tilg bereitet das Thema Pflegepersonal „Kopfzerbrechen. Wir haben die Ausbildungskapazität drastisch erhöht. Aber nüchtern betrachtet muss man sagen, dass der Schülertrend rückläufig ist und wir die Klassen nicht mehr voll bringen“, erklärt Tilg. Die große Herausforderung sei, wieder mehr junge Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern. Das soll unter anderem mit einer heuer startenden Imagekampagne gelingen.

Die Bürgermeister des Altenwohnheimverbands Mutters-Natters-Götzens sind jedenfalls sehr stolz auf ihr modernes neues Haus. „Für unsere Gemeinden ist dieses zusätzliche Angebot ein Quantensprung“, freut sich Standortbürgermeister Karl-Heinz Prinz und betont, dass die Zusammenarbeit im Verband „problemlos und ohne Spannungen“ funktioniere.

Realisiert wurde das Projekt in Passivhausqualität nach den Plänen des Innsbrucker Architekturbüros Raimund Rainer. Wohnheim und betreubares Wohnen sind über eine Brücke miteinander verbunden. Im Erdgeschoß befinden sich die Räume für die Tagesbetreuung, eine Arztpraxis sowie ein öffentlich zugängliches Café. Im Süden des Hauses im Ortszentrum von Natters steht den Bewohnern ein eigens angelegter Park zu Verfügung. Das Café ist öffentlich.