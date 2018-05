Von Claudia Funder

Außervillgraten, Mexiko — Im Dezember 2016 brachen Petra Stranger, Peter Van Glabbeek und ihre Kinder Ben und Esmé, die vor ihrer Reise im Osttiroler Bergdorf Außervillgraten lebten, nach Übersee zu einer ausgedehnten Tour auf. Sie tauschten ab Beginn des Abenteuers in Cancún

Mexiko die Komfortzone gegen ein bescheidenes, aber auch unfassbar intensives Nomadenleben. In den vergangenen 16 Monaten haben sie 16.000 Kilometer abgespult, erradelten Mittelamerika, Kanada und die USA. Es ging aber nie darum, große Distanzen abzuhaken. Der Weg war stets das Ziel.

Die vier reisten nicht in einer Parallelwelt mit wenig Bezug zum tatsächlichen Leben, wie es viele Urlauber tun. Sie erfuhren Amerika anders, und das buchstäblich. Gewannen unverfälschte Einblicke in fremde Lebenswelten. Genächtigt wurde zumeist spartanisch im Zelt. Brütende Hitze war ebenso zu stemmen wie Eiseskälte.

Eine Essenz für den besonderen Reiz des Langzeitabenteuers war ein wohl wahrer Luxus: unendliche Freiheit. Grandiose Landschaften, unzählige Erlebnisse am Wegesrand und authentische Begegnungen schienen alle Entbehrungen, die so ein Abenteuer mit sich bringt, aufzuwiegen. Als „Reise-Serum" bewährte sich ein Mix aus Neugier, Spontanität und Offenheit. Und als Schrittmacher spielten natürlich stets die beiden Kinder eine entscheidende Rolle.

Mittlerweile ist das Quartett wieder in Mexiko gelandet, wo die Tour angefangen hatte. „Hier fiel die Entscheidung, unsere Reise zu beenden", verrät Petra. Eine Fortsetzung durch Südamerika wurde somit verworfen. „Die letzten Wochen waren für mich eine Periode des Abschiednehmens von unserem freien Leben auf den Rädern", so Petra nicht ohne Wehmut, ergänzt jedoch: „Aber wer weiß? Vielleicht sind wir in einigen Jahren in Afrika oder Asien unterwegs. Oder doch in Südamerika."

Gründe für die Entscheidung: Peter ist schon früher jahrelang durch die Welt geradelt, sein Reisedrang ist nicht mehr so stark. Und Ben und Esmé freuen sich wieder auf ihre Omas, Opas sowie weitere Familienangehörige.

Die letzten Wochen waren turbulent und ein Kraftakt. Alle vier Radreisenden wurden krank — Brechdurchfall mit Fiebe­r. „Wir haben wohl etwas Falsches gegessen oder getrunken", vermutet Petra. Sehr geschwächt musste tagelang pausiert werden. Dann fingen sich die Kinder und Petra auch noch einen bösen Virus an den Augen ein, der besondere Hygiene erforderte. „Schwierig beim Zelten", räumt Petra ein. Mittlerweile sind aber alle — auch Ben, den es besonders arg erwischt hatte — wieder fit.

Und neuerdings weicht ihnen ein kleiner Wegbegleiter nicht mehr von der Seite: ein Straßenhund, den die Familie vor dem Hungertod gerettet und wieder aufgepäppelt hat. Die letzte Distanz fuhr der Vierbeiner in einer Kiste auf Petras Lenkstange mit: „Luna ist mittlerweile ein Mitglied unserer Familie."

Zum Abschluss der Reise fliegt die Familie in zwei Wochen nochmals in die USA, zu den Felsformationen in Utah, die besonders beeindruckt hatten. „Am 2. Juni geht es dann zurück nach Europa", berichtet Petra. Auch Luna wird mit an Bord sein.

An den Rädern nagt der Rost, sie werden in Mexiko zurückgelassen. In Holland, der früheren Heimat von Peter, will man sich neue besorgen und damit dann im Sommer nach Österreich radeln.

Das TT-Ressort Leben wird über die Rückkehr von Petra, Peter, Ben und Esmé berichten.