Kitzbühel – Der Round Tabl­e Kitzbühel kam zusammen, um den alten Vorstand zu verabschieden und die Ziele für das kommende Clubjahr zu stecke­n. Thomas Krausse übergab das Präsidentenamt nach einem erfolgreichen Clubjahr an Stefano Santagat­a. Mit über 8000 Euro an Spendensummen konnte dieser ein äußerst positives Resümee ziehen.

Im Jubiläumsjahr, in dem der Serviceclub sein 30-jähriges Bestehen feiert, freut man sich wieder auf großartige Veranstaltungen. Zum Jahrmarkt heißt man mit eigenem Stand Altbekannte und neue Freunde willkommen. Mit dem Enten­rennen, welches mit der fünften Auflage schon zu einem richtigen Klassiker avanciert, lädt der Club am 16.9. zu einem familienfreundlichen Event in Hennleiten, Kirchberg, ein.

Besonders bedankt sich der gesamte Round Table Kitzbühel neben seinen Sponsoren und Supportern auch bei Hansjörg Stöckl, der im Rahmen der Hauptversammlung nach seinem Ehrenjahr in den „Tabler-Ruhestand“ verabschiedet wurde (statutengemäßer Austritt mit 40 Jahren nach einem Ehrenjahr). Stefan Erharter tritt nach einstimmiger Wahl sein Ehrenjahr an.

Einstimmig gewählt wurd­e unter der Wahlleitung von Ehrenmitglied Florian Bissert der Vorstand für das Clubjahr 2018/2019. (TT)