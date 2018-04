Video

Alkoholverbot am Wiener Praterstern in Kraft

Am Wiener Praterstern ist seit Freitag der Alkoholkonsum verboten – sofern dieser nicht in Lokalen oder beim Würstelstand stattfindet. Zum Auftakt dürfte die Verordnung im Großen und Ganzen befolgt worden sein, wie sich bei einem Medientermin der Exekutive zu Mittag zeigte. Allerdings gab es bereits eine Festnahme. Ein Mann sei auf das Alkoholverbot hingewiesen worden, berichtete die Polizei. Das dürfte den Betroffenen so erbost haben, dass er eine Bierflasche in Richtung Polizei warf.