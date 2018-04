Bregenz – Die Vorarlberger ÖVP muss nach dem retuschierten Foto mit Kanzler Sebastian Kurz und Landeshauptmann Markus Wallner nicht nur mit der Häme fertigwerden, sondern nun auch tatsächlich Geld bezahlen. Der Fotograf, dessen Landschaftsbild für die Retusche verwendet wurde, verlangt von der ÖVP die Entfernung seines Bildes und droht mit einer Klage, berichtete Vorarlberg Online.

Die ÖVP zeigt sich reuig. Denn an der verwendeten Landschaftsaufnahme besaß man keine Rechte. Kurz und Wallner hatten sich Anfang April in einem Dornbirner Gasthaus zu einem Gespräch getroffen. Ein Foto davon postete Wallners Social-Media-Team auf Facebook. Nur das im Hintergrund hängende Bild einer Asiatin mit langer Zigarre wollte die ÖVP nicht haben. Man glaubte, dort einen Joint erkennen zu können. Also wurde es mit einer Landschaftsaufnahme wegretuschiert. (TT)