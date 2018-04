Virgen – In Virgen fand dieser Tage eine groß angelegte, zweitägige Dorfreinigungsaktion statt. Das Motto lautete „Viele Hände machen der Arbeit schnell ein Ende“.

Erneut beteiligten sich viele Freiwillige aus Vereinen und Organisationen am Frühjahrsputz in Virgen, der unter der Schirmherrschaft der Gemeinde stand. Ziel war es, möglichst viel an Unrat und Müll entlang von öffentlichen Plätzen, Wegen, Bachläufen und Uferböschungen zu sammeln – werden doch nach wie vor Flaschen, Dosen, Papier und Ähnliches unbedacht, oft aber auch vorsätzlich weggeworfen. Auch die Virger Schüler und Kindergartler waren in die Aktion aktiv involviert. Gemeinsam mit Betreuern wurde fleißig einsammelt. BM Dietmar Ruggenthaler: „Wenn sich unsere Kinder an der Aktion beteiligen, werden sie für das Thema sensibilisiert. Es wird frühzeitig ein Bewusstsein für eine saubere Umwelt geschaffen.“ (TT)