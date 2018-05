Von Nikolaus Paumgartten

Mayrhofen – Eine Parkbank in Mayrhofen, viele bunte, leere Luftballone und zwei Schachteln mit Metallkapseln, die eigentlich dem Aufschlagen von Sahne in Sahnespendern dienen. Was auf den ersten Blick wie eine zufällige und skurrile Ansammlung von Gegenständen aussieht, ist in Wahrheit der Rest einer berauschenden Partynacht. Denn offenbar wurde hier der Inhalt der Sahnekapseln – Distickstoffmo­noxid (N2O), besser bekannt als Lachgas – zunächst in Luftballone umgefüllt, um dann inhaliert zu werden. Ein Partytrend, der bereits vor einigen Jahren in Großbritannien bei den zuständigen Gesundheitsbehörden die Alarmglocken schrillen ließ. Denn der Konsum von Lachgas ist alles andere als harmlos.

„In der Medizin verwenden wir Lachgas als Narkose- und Schmerzmittel“, erklärt Siegfried Waldegger, Oberarzt an der Innsbrucker Kinderklinik. Für kurze Eingriffe komme dabei allerdings ein 50-Prozent-Gemisch mit Sauerstoff zum Einsatz. Lachgas dämpft das Schmerzempfinden, führt zu Wahrnehmungsveränderungen und hat zudem eine euphorisierende Wirkung. „Diese hält bis zu zehn Minuten an“, weiß Waldegger. Die Gefahr liege bei nichtmedizinischer Verwendung darin, dass man in der Zeit des Konsums dem Körper keinen Sauerstoff zuführt und Schwindelzustände bis hin zur Ohnmacht die Folge sein können. Aber auch eine tiefe Bewusstlosigkeit bis hin zum Tod sei möglich. Der regelmäßige Konsum, so der Mediziner, kann außerdem auch schwere Langzeitschäden zur Folge haben, die sich in neurologischen Auffälligkeiten äußern. Extrem gefährlich wird es laut Waldegger auch, wenn statt der Lachgaskapseln der Inhalt von CO2-Kapseln inhaliert wird. „Davon wird man nämlich sehr schnell bewusstlos“, warnt der Mediziner.

Das Internet ist jedenfalls voll mit Tipps und Warnungen, was den Konsum von Lachgas-Kapseln betrifft. Diese reichen von Anleitungen zum richtigen Öffnen der Kartuschen bis hin zum Ratschlag, niemals alleine Lachgas zu konsumieren, damit im Notfall jemand helfen kann. Auch existieren zahlreiche Internetvideos, bei denen sich junge Leute beim Konsum von Lachgas filmen.

Einen Trend zum Lachgas als neue Tiroler Partydroge könne er nicht feststellen, meint Gerhard Jäger von der Z6-Drogenarbeit in Innsbruck. Zumindest habe er das in letzter Zeit bei den Jugendlichen nicht beobachten können. Viel eher dürfte es sich dabei um vereinzelte Aktionen handeln.

Dass die Bilder ausgerechnet aus Mayrhofen kommen, wird wohl manche im Zillertal in ihrer Kritik bestätigen. Mayrhofen war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil beim dort traditionell stattfindenden „Snowbombing-Festival“ von Dealern aus Großbritannien Drogen im Gesamtwert von 90.000 Euro beschlagnahmt wurden. Dabei wurde der Vorwurf laut, dass die Tourismustreibenden das Problem angesichts der Millioneneinnahmen in dieser Woche unter den Tisch kehren würden. Der Großteil des Partyvolkes besteht aus britischen Staatsbürgern. Diesem Vorwurf widerspricht Wirtschaftsbund-Bezirksobmann Alois Rainer klar: „Für unseren Tourismus in Tirol ist ein hohes Maß an Sicherheit essenziell. Die Gäste schätzen es, in einer sicheren Region mit einer niedrigen Verbrechensrate ihren Urlaub zu verbringen. Dass hier der Tourismus wohlwollend wegsehen würde, ist eine Anschuldigung, welche jeglicher Logik entbehrt.“