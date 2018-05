Innsbruck, Sofia – Orlandov­tzi und Malashevtzi sind zwei Stadtviertel im Nordosten der bulgarischen Hauptstadt Sofia. An ihren Rändern leben 150 Familien mit vielen hundert Kindern unter ärmlichsten Verhältnissen. Ohne fließendes Wasser, ohne Strom, ohne medizinische Versorgung – und meist ohne Perspektiven.

Dagegen kämpft die österreichische Hilfsorganisation Concordia seit inzwischen mehr als zehn Jahren an. Die Kapazitäten im Sozialzentrum „Sveti Konstantin“ (bulgarisch für heiliger Konstantin, Anm.) reichen hinten und vorne nicht mehr. Bald soll der Grundstein für ein neues gelegt werden. Das Grundstück ist bereits gekauft, alle nötigen Genehmigungen eingeholt. Für die Errichtung des Gebäudes bittet Concordia um Spenden – auch in Tirol.

„Unsere Angebote richten sich an die Kinder, aber auch an deren Eltern“, sagt Concordia-Sprecher Rainer Stoi­ber. Sie reichen von der Erfüllung von Grundbedürfnissen – etwa warme Mahlzeiten, Körperpflege, Kleidung – über die medizinische Grundversorgung bis hin zu Lernbetreuung und Begleitung am Ausbildungsweg. Stoiber: „Das Zentrum, das wir in Sofias Nordosten bauen wollen, wird täglich zirka 500 Jugendliche und Kinder erreichen. Es richtet sich an Vernachlässigte, Misshandelte oder Missbrauchte. Aber auch von Existenznöten geplagte Familien, Schulabbrecher oder Straßenkinder.“

Aufgebaut hat das Projekt in Bulgarien Markus Inama, langjähriger Leiter des Innsbrucker Jesuitenkollegs und Concordia-Vorstandsmitglied. 2008 gründete er das Haus „Sveti Konstantin“ und ist immer noch berührt von den Erfolgen, die erzielt werden konnten. In Erinnerung geblieben ist ihm etwa Ivan. „Eines kalten Samstags im Winter bat mich der Bub, der unser Sozialzentrum besuchte, seine Familie im Armenviertel zu besuchen. Ivan zeigte mir einen Schleichweg über stillgelegte Bahngleise und Fabriksgelände. Sein Elternhaus war erschütternd windschief. Ivans Geschwister scharten sich um den Holzofen. Die Eltern waren unterwegs, um als Altwarensammler Geld zu verdienen“, schildert Inama. Ivan sei inzwischen 16 Jahre alt. Er wohnt in der Teenager-WG des Zentrums. „Auch drei seiner Geschwister sind bei uns und besuchen die Schule. Es geht ihnen gut.“

Der heutigen TT-Ausgabe liegt ein Erlagschein bei, mit dem das Concordia-Projekt in Bulgarien unterstützt werden kann. (TT)