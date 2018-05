Von Catharina Oblasser

Lavant – Von vielen Seiten strömten Wallfahrer und Besucher nach Lavant, um über den Kreuzweg den Lavanter Kirchbichl hinauf zur Wallfahrtskirche zu wandern. Anlass war die Erstbegehung und feierliche Einweihung des neuen Pilgerwegs „Hoch und Heilig“.

Schon um sechs Uhr Früh hatte sich die erste Gruppe von St. Korbinian in Assling aus auf den Weg nach Lavant gemacht. Über Leisach ging es dann weiter nach Amlach, wo hoher Besuch auf die Pilger wartete. Der Tiroler Bischof Hermann Glettler schloss sich der ständig wachsenden Schar der Gläubigen an. Während die Gruppe mit dem Bischof am Tristachersee und am Kreithof vorbei die Wallfahrtskirche Maria Lavant anpeilte, kamen andere Teilnehmer vom Ortszentrum aus zur Kirche hinauf. Rund um den Altar versammelten sich schließlich an die 1600 Gläubige, um der Messe und der Segnung beizuwohnen. Die Geistlichkeit des Bezirks war mit dem Lienzer Dekan Bernhard Kranebitter, dem Sillianer Dekan Anno Schulte-­Herbrüggen und vielen anderen vertreten.

In seiner Predigt rief der Bischof zur Besinnung auf die wesentlichen Dinge im Leben auf und nahm Bezug auf den Namen des neuen Weges. „Statt hoch und heilig lautet das Motto heutzutage meist flach und eilig“, mahnte er.

Der neue Pilgerweg führt über 200 Kilometer und 13.000 Höhenmeter von Lavant über Maria Luggau, Innichen, Kalkstein und Obermauern bis nach Heiligenblut. Er ist in neun Tagesetappen zu bewältigen. Mehr Informationen sind unter www.hochundheilig.­eu zu finden.