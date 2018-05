Innsbruck – Zu mehreren heftigen Auseinandersetzungen ist es gestern im Laufe des Tages zwischen Erholungssuchenden und Anrainern des städtischen Grillplatzes in Innsbruck-Kranebitten gekommen. Von Seiten der Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG) der Stadt heißt es, dass am gestrigen Feiertag die ersten Grillfeuer bereits gegen 7.30 Uhr früh entzündet worden seien. In Folge sei es zu lauter Musik, vermehrter Rauchentwicklung und auch zu Verparkungen der zur Anlage führenden Forststraße gekommen.

Diverse Anrainer sollen daraufhin begonnen haben, die anwesenden Griller zu fotografieren. Aufgrund der folgenden Streitigkeiten sei die MÜG gerufen worden. Und das nicht nur einmal an diesem Tag. Zu Handgreiflichkeiten soll es aber nicht gekommen sein.

Wie bereits in den vergangenen Tagen ausführlich berichtet, hat die Stadtführung erkannt, dass die neue Grill­anlage sich für die dortigen Anrainer ob des zeitweiligen Massenansturms zu einem Problem entwickelt hat. Erst vergangenen Donnerstag beschloss daher der Gemeinderat einstimmig, die offiziellen Grillzeiten von derzeit 7 bis 22 Uhr auf nunmehr 10 bis 20 Uhr zu reduzieren. Für manche Anrainer ist das aber nur „Augenauswischerei“. Das Grundproblem – nämlich der Massenandrang – werde nicht angegangen. (mami)