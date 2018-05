Von Peter Unterweger

Lienz, Wien – In einem Konzern würde man ihre Position als Vorstandsdirektorin bezeichnen. Brigitte Jilka ist Stadtbaudirektorin der Millionenstadt Wien. Ihr Geschäftsfeld umfasst die Bereiche Bauten und Technik. Im Jahre 2009 wurde Jilka, Jahrgang 1956, vom Wiener Bürgermeister Michael Häupl in dieses Amt bestellt – als erste Frau nach 15 männlichen Vorgängern. Und als gebürtige Osttirolerin. Mit der Bemerkung „Da sieht man auch, wie weit die Gravitationskräfte Wiens reichen“ kommentierte der für legendäre Sprüche bekannte Bürgermeister.

Auf fast zehnjährige Zusammenarbeit mit Bürgermeister Häupl blickt Jilka zurück. Mit dem bevorstehenden Wechsel von Michael Häupl zu Michael Ludwig sieht sie keine großen Veränderungen auf sich zukommen. „Ich kenne Ludwig schon lange als Wohnbaustadtrat“, bemerkt die Direktorin.

Brigitte Jilka wurde 1956 in Lienz geboren, hier maturierte sie am Gymnasium. Sie studierte an der Technischen Universität Wien Raumplanung und Raumordnung. Anschließend war sie an der Geologischen Bundesanstalt, 1983 wechselte sie in den Dienst der Stadt Wien. Dort war Jilka Leiterin der Magistratsabteilung 18 (Stadtentwicklung und Stadtplanung), später Geschäftsführerin der Wien Holding GmbH. Seit sie 2009 Chefin der Stadtbaudirektion wurde, residiert sie in einem stattlichen Büro im Wiener Rathaus mit Blick auf den Friedrich-Schmidt-Platz. Ihren Arbeitsbereich hat sie mit Kunst, Blumen und Sitzmöbeln von erlesenem Design ausgestattet.

Jilka bekleidet eine der wichtigsten Führungsstellen in der Wiener Verwaltung. Umfangreich sind ihre Agenden, wie etwa das Bildungsbauprogramm, die soziale und kulturelle Infrastruktur oder die bauliche Sicherheit im öffentlichen Raum. In ihrer Direktion zählt sie auf 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die 8500 Beamte sind ihr unterstellt.

Ganz oben steht für Jilka das Bildungsbauprogramm: „Wir bekommen jedes Jahr 100 bis 150 neue Schulklassen dazu, ein Bildungscampus entsteht jedes Jahr.“ Bei der kulturellen Infrastruktur geht es um die Sanierung von Kulturbauten wie Theater und Museen.

Eine eigene Abteilung beschäftigt sich mit den Projekten ehemaliger Wiener Bahnareale. Ein Vorzeigeprojekt ist der neue Hauptbahnhof in Wien. Dabei wurde gleich das Sonnwendviertel im benachbarten Favoriten mit Schulcampus, Wohnanlagen, Geschäften, Büros und Parkanlagen aufgemöbelt. Das bedeutendste Beispiel der Stadterweiterung ist die Seestadt Aspern. In dem neuen Stadtteil im 22. Bezirk sollen fast doppelt so viele Menschen wohnen, wie die Stadt Lienz Einwohner hat. Im März wurde die Seestadt als Beispiel für vorausschauende Infrastrukturplanung ausgezeichnet.

Auch die Fachaufsicht für alle technischen Fragen der Stadt obliegt ihrem Amt, zusätzlich bietet es Konsulententätigkeit für Bauherren. So war die MA33 („Wien leuchtet“) in beratendem Kontakt mit Lienz. „Dass ich von der Stadtgemeinde zur Pressekonferenz eingeladen wurde, hat mich sehr gefreut“, gesteht Jilka. „Leider war es mir zu diesem Termin unmöglich, nach Lienz zu fahren.“

Immer wieder treffe sie Wiener in Führungspositionen, die beim Hinweis auf ihre Lienzer Herkunft erzählen, dort das Gymnasium besucht zu haben, berichtet Jilka. Dann folge immer die Frage nach dem legendären Mathematikprofessor Ludwig Jilka. Ihr Vater ist 2015 verstorben. Ihre Mutter und Bruder Alfred leben in Wien. Auch die meisten Cousins sind nicht mehr in Lienz. Voriges Jahr gab es ein kleines Familientreffen. „Cousin Harald kam aus der Schweiz, Cousin Christian aus Singapur, Cousin Norbert aus Australien“, schildert Jilka.

„Lienz ist und bleibt meine Heimat, Wien ist meine Passion – und zu Hause bin ich jetzt im Burgenland“, erklärt die Direktorin. 500 Meter neben der ungarischen Grenze hat sie sich niedergelassen. Besuche in ihrer Heimatstadt werden daher seltener.

Im Februar dieses Jahres schied Jilka nach zehn Jahren aus dem Universitätsrat der Wirtschaftsuniversität aus. Für ihr Engagement wurde ihr der Ehrenring verliehen, eine Auszeichnung, die nur selten vergeben wird. „Ja, da habe ich mich sehr gefreut“, gesteht Jilka und zeigt den Ring, den sie auch am Tag des Gesprächs mit der TT trägt.