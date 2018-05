Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Gestern fiel der Startschuss fürs neue Regionalmanagement Schwaz-Achental. Es ist ein Schulterschluss von 14 Gemeinden (Buch i. T., Gallzein, Jenbach, Pill, Schwaz, Stans, Terfens, Vomp, Weer, Weerberg, Wiesing, Achenkirch, Eben a. A., Steinberg a. R.) und den Tourismusverbänden Silberregion Karwendel und Achensee. Gemeinsam wollen sie regionale Projekte verwirklichen.

„Es geht darum, wie sich die Region entwickeln will. Ziel ist es, die Lebensqualität zu steigern, Arbeitsplätze zu schaffen und die Wertschöpfung zu erhöhen“, sagte LH Günther Platter. Es sei wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und man so nicht nur an Landes- und Bundesgelder komme, sondern auch Mittel aus EU-Förderungen lukrieren könne. „Die Ausgangsbasis in der Region ist gut. Es gibt aber im Tourismus noch Chancen zur Weiterentwicklung. Da ist noch Luft nach oben“, meinte Platter. 160.000 € schießt das Land jährlich zu.

Die Stimmung unter den Bürgermeistern ist gut. Sie freuen sich auf die Zusammenarbeit und sind gespannt, welche Projekte künftig anstehen. „Es ist wichtig, dass wir alle uns einbringen“, sagte Aloisia Rieser (VBM Achenkirch). Sie sitzt im Auswahlgremium des Regionalmanagements. Dort wird entschieden, welche Projekte umgesetzt bzw. unterstützt werden. Das Gremium ist ein Mix aus Personen des öffentlichen Raums, den Geschäftsführern der Tourismusverbände und Privatpersonen verschiedener Bereiche. Als Obmann fungiert BH Michael Brandl und Geschäftsführerin ist Karin Gasser von der Abfallwirtschaft Tirol Mitte (ATM). Dass nur VP-Politiker im 13-köpfigen Gremium sitzen, sorgte im Schwazer Gemeinderat bereits für Diskussionsstoff – die TT berichtete. Laut BM Lintner gehe es aber nicht um „parteipolitisches Kleingeld“, sondern um die einzelnen Personen.

Die ATM wurde beauftragt, da die Firma entsprechende Ressourcen habe und Erfahrung mit der Durchführung von EU-Projekten. Laut Gasser sei man derzeit in einer Übergangsphase. Denn sobald für das EU-Leader-Programm ab 2021 angesucht werde, müsse das Regionalmanagement ein Verein werden. Wie bei den acht anderen Regionalmanagements in Tirol.

Als erstes Projekt besuchen Migrantinnen der Initiative Marjam mit ihren Betreuerinnen eine Bäuerin in Steinberg am Rofan. Dort lernen sie mehr über das Leben als Frau am Land, die dortigen Produkte und wie sie hergestellt werden. Weitere Projekte: Naturraummanagement (nachhaltig nutzbahren Erholungsraum schaffen), Kinder- und Jugendbetreuung, Integration, Mobilität oder Smart Villages, wo die Bedürfnisse der Menschen im Ort im Vordergrund stehen.